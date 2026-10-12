Mezian Mesloub tourne le dos à l’Algérie et choisit le Portugal

L’équipe d’Algérie vient de laisser filer un espoir du football français. Mezian Mesloub, 16 ans, attaquant du RC Lens et fils de l’ancien international Walid Mesloub, a tranché sur son avenir international. En effet, il a opté pour le Portugal. L’information n’émane ni du joueur ni d’un club, mais de son grand-père, qui s’est confié au média lusitanien Zero Zero PT. Une annonce qui referme un dossier que la Fédération algérienne de football suivait de près.

Mezian Mesloub a choisi le Portugal sans la moindre hésitation

Eligible pour la France, l’Algérie et le Portugal, le jeune ailier n’a pas eu besoin de longues réflexions. Selon son aïeul, la décision s’est imposée naturellement, par fidélité aux origines maternelles. Le garçon est né le 8 novembre 2009 en France, d’un père franco-algérien et d’une mère portugaise.

Le témoignage du grand-père ne cache rien de son émotion. « Il dispose de trois options sur le plan footballistique (Portugal – France – Algérie) et, à vrai dire, il n’a pas hésité : il a choisi la sélection portugaise et suit ainsi les racines de sa famille », a-t-il expliqué. Il ajoute avoir « des frissons » chaque fois qu’il voit l’adolescent revêtir la tunique lusitanienne.

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Un ailier droit au pied gauche qui monte en flèche au RC Lens

Sur le terrain, le profil a de quoi séduire. Mezian Mesloub évolue sur le flanc droit de l’attaque, avec un pied gauche réputé pour sa qualité technique. Les observateurs du centre de formation artésien parlent d’une progression rapide et lui prédisent un avenir radieux.

Le Portugal n’a pas attendu pour le mettre en vitrine. L’attaquant a déjà traversé l’ensemble des catégories de jeunes de la fédération lusitanienne. Son entourage estime désormais qu’une porte s’entrouvre vers la Seleçao das Quinas, même si le chemin reste long pour un joueur de cet âge.

Son père, Walid Mesloub, avait lui opté pour les Fennecs durant sa carrière de milieu offensif, notamment passé par Le Havre et Lorient. Le fils emprunte donc une direction différente, en suivant la branche maternelle de sa famille.

La FAF reste à l’affût des binationaux

Par ailleurs, la FAF multiplie les démarches auprès des talents binationaux repérés en Europe. Cette stratégie a produit des réussites récentes, comme le ralliement d’Adel Aouchiche, dont le choix des Verts mûrissait depuis des années dans sa tête avant même ses sélections chez les jeunes Bleus.

Mais toutes les pistes n’aboutissent pas. Certaines se heurtent à un attachement familial ailleurs, d’autres à des considérations purement sportives. Le dossier le plus commenté reste celui de Yacine Adli, définitivement écarté par la direction fédérale après ses déclarations de 2024 en faveur de la France.

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