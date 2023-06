Meutre à El Harrach : le frère du jeune homme égorgé raconte le récit du crime

En compagnie de son défunt frère, lors des dernières minutes de sa vie, un jeune homme raconte le récit inouï de la mort de son frère égorgé à El Harrach.

En effet, ce crime qui a secoué la banlieue d’Alger a marqué de fer rouge les habitants de cette ville. Un jeune homme âgé de 35 ans a été égorgé par son voisin alors qu’il était venu passer l’Aïd avec sa famille en Algérie. Miraculeusement échappé à la mort, le frère du trentenaire égorgé à Al Harrach est revenu sur ce crime affreux.

« Il y a eu une altercation entre mon frère et le tueur qui datent de longtemps. Alors qu’ils étaient à l’étranger, mon frère a frappé cet homme. Or, ce dernier a demandé à son frère de donner de l’argent à sa mère, en Algérie, pour qu’il retire sa plainte », dit-il.

Une première réponse à un acte criminel d’une violence infecte. Or, le pacte passé entre les deux hommes n’a pas été respecté par le tueur selon le frère de la victime, « Nous avons donné cet argent qu’il a demandé à sa mère. La somme était de 60 millions de centimes. Contrairement à l’accord, cet homme n’a pas retiré sa plainte et mon frère a été emprisonné. Il a passé deux ans à la prison », explique-t-il.

Jeune homme égorgé à El Harrach : des retrouvailles mortelles

Cette affaire qui date de plusieurs années selon le frère de la victime n’a pas connu d’épilogue suite à l’emprisonnement du défunt. Ainsi, de retour en Algérie, les deux hommes se sont retrouvés.

« Mon frère est revenu hier. Il était à l’étranger. Quand il est venu, il a embrassé ma mère et m’a dit de lui amené chez notre oncle paternel. Alors que nous nous dirigions en direction du local de mon oncle, mon frère a vu le magasin de cet homme. Il m’a dit que je vais demander à cet homme de me rendre mon argent. Je l’ai empêché de monter voir l’homme. Il m’a dit non, on va se parler normalement… » explique-t-il au micro d’une chaîne algérienne.

Le frère de la victime poursuit, « Mon frère lui a demandé de lui rendre son argent, car il n’a pas respecté le pacte. L’homme (âgé de 25 ans selon le communiqué de la police) lui a refusé cette requête. Mon frère a décidé de quitter le magasin. Or, l’homme nous a suivis et a commencé à nous asséner des coups avec son arme blanche », ajoute-t-il.