Meurtre d’une petite fille à Mascara, le procureur dévoile les détails

Le mardi 1er mars 2022 , les services de sécurité ont retrouvé le corps d’une petite fille de 9 ans, Rufaida, dans un sac plastique à mascara.

La victime serait une fillette de neuf ans étudiante en deuxième année primaire et aurait été retrouvée morte au niveau d’El Abana, dans la commune d’Ain Fares. Suite à ça, une enquête avait été ouverte afin d’élucider ce crime et retrouver les coupables.

Aujourd’hui, jeudi 3 mars le procureur de la République du tribunal de Ghriss a Mascara,a révélé dans une déclaration faite à la presse locale l’arrestation du suspect dans ce meurtre.

Les autorités ont procédé à l’arrestation de celui-ci a été effectuée en un temps record. La gendarmerie aurait en effet reçu le rapport mardi 1er mars vers 13h30.

Le corps de la victime aurait été retrouvé vers 18h00 le même jour, sous un tas de terre, les yeux bandés et les mains menottées avec un tissu surtout du cou. Une autopsie effectuée plus tard confirma une autopsie, à travers le rapport médical du médecin légiste qu’elle a bien été étranglée et il y avait des ecchymoses sur son visage et son front.

Dès lors, un homme de 36 ans vivant dans le même village que la petite fille avait été soupçonné après avoir été désigné comme étant la dernière personne aperçue avec la victime. Celui-ci fut très vite appréhendé en possession d’un tissu ayant les mêmes caractéristiques que celui utilisé afin de bander les yeux de Rufaida.

Des détails révélés par le suspect

Le suspect a été entendu, et a révélé de nombreux détails quant à son mode opératoire. Il aurait fait des aveux quant à ce crime en prenant le soin d’apporter plus de précisions. En effet, il a affirmé avoir appâté la petite Rufaida en lui proposant la somme de 20DA afin qu’elle s’achète quelques friandises et lui donna donc rendez vous derrière l’école primaire.

Il l’emmena vers « El wadi » où il lui retira ses boucles d’oreilles en or, l’attacha et l’étrangla pour enfin l’enterrer.

Il s’est dirigé ensuite, vers Sfetif dans la wilaya de Sidi Bel Abbes et ce afin de revendre ce qu’il venait d’ôter à la fillette. A son retour, il n’hésita pas à participer aux recherches menées afin de retrouver la petite fille dans le but d’écarter les soupçons le concernant et ainsi ne semer aucun doute.

L’enquête étant toujours en cours, le suspect a été placé en détention sous l’ordre du juge d’instruction du tribunal . Les charges qui lui sont assignée sont donc meurtre avec préméditation et vol.