Meurtre d’une jeune fille à Chlef : la mère d’Oumayma révèle des détails insoutenables

« Nous ne pouvons plus rester dans cette maison. » C’est par ces mots chargés de douleur que la mère de la petite Asma, appelée Oumayma, a exprimé son désarroi après le drame qui a bouleversé la commune de Sidi Akkacha, dans la wilaya de Chlef. La fillette a perdu la vie dans des circonstances tragiques, tuée par son propre père, un fait divers qui a profondément choqué l’opinion publique.

Depuis l’annonce de ce crime, une vive émotion s’est emparée des réseaux sociaux. Les images et témoignages relayés ont suscité une vague d’indignation, mais aussi de compassion envers la mère et les proches de la victime. Incapables de surmonter le traumatisme, la mère et les voisins demandent aujourd’hui aux autorités locales ainsi qu’aux bienfaiteurs d’intervenir en urgence afin de les reloger et de les aider à quitter la maison où s’est produit le drame.

Drame à Chlef : le témoignage qui glace le sang de la mère de la victime

Le témoignage de la mère de la petite Oumayma, diffusé dans une interview accordée au média arabophone Essalam TV, a particulièrement marqué les internautes. D’une voix brisée, elle est revenue sur les instants précédant la tragédie.

Selon ses déclarations, le père de l’enfant avait l’habitude de la battre. Ce jour-là, pensant qu’il s’agissait une nouvelle fois de violences similaires à celles déjà subies, la mère n’a pas immédiatement mesuré la gravité de la situation.

Cependant, en entendant les cris de sa fille devenir de plus en plus insistants et désespérés, elle a compris que quelque chose d’anormal se produisait. La mère affirme avoir entendu Oumayma l’appeler à l’aide. Tentant d’intervenir, elle s’est retrouvée impuissante face à une porte fermée, la chambre ayant été verrouillée par son mari. Ne pouvant entrer de force, elle s’est alors précipitée à l’extérieur pour solliciter l’aide des voisins.

« Je n’ai rien pu faire »

Malheureusement, l’intervention est arrivée trop tard. Le drame était déjà consommé. Depuis, la maison serait devenue pour la mère un lieu insupportable, chargé de souvenirs douloureux. Les voisins, eux aussi affectés par ce qu’ils ont vécu, soutiennent son appel et demandent une prise en charge rapide de la famille.

Au-delà de l’émotion, cette affaire relance le débat sur les violences intrafamiliales et la protection des enfants. De nombreux internautes appellent à un renforcement des mécanismes d’alerte et d’accompagnement des familles en difficulté, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent. En attendant, la mère d’Oumayma espère avant tout trouver un refuge loin de cette maison, pour tenter de se reconstruire après une épreuve qui a bouleversé toute une communauté.