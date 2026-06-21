Meurtre d’une enseignante devant l’université de Sidi Bel Abbès : Les détails glaçants du crime

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès a ordonné le placement en détention provisoire de l’époux du Dr R. A., une enseignante de la faculté de droit, après l’avoir mortellement agressée à l’arme blanche.

Le drame s’est produit mercredi dernier, à peine quelques minutes après que cette enseignante de la faculté de droit et des sciences politiques « 19 mars 1962 » (Université Djillali Liabès) a quitté son lieu de travail. Elle venait tout juste d’encadrer la soutenance d’un mémoire de Master. Interpellé rapidement après l’agression, le suspect a été placé en garde à vue.

Un drame familial sur fond de séparation et de menaces répétées

Selon les informations rapportées par le quotidien El Khabar, l’homme, âgé de 45 ans, est poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation. La victime avait déjà fait l’objet de menaces de mort répétées, le suspect venant régulièrement l’intimider aux abords de son lieu de travail. Son passage à l’acte a plongé la communauté universitaire et toute la ville dans une profonde tristesse.

À l’origine de ce geste, de lourds différends familiaux fragilisaient le couple depuis quelque temps. Face à une situation devenue sans issue, l’enseignante avait récemment entamé une procédure de divorce.

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Marié depuis 19 ans et parent de quatre enfants, le couple a basculé dans la tragédie le jour même où la victime, âgée de 40 ans, s’apprêtait à fêter la réussite de son fils aîné à l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM).

L’émotion s’est également propagée jusqu’à la commune de Chetouane, dans la wilaya de Tlemcen, où résidait la famille. Des proches évoquent une détérioration de la santé psychologique du suspect ces derniers temps, une fragilité accentuée par une période de chômage difficile.

Une tentative désespérée d’échapper à son époux à la station de tramway

Les témoignages rapportent qu’en apercevant son mari, la victime a tenté de fuir et de se mettre à l’abri au niveau de la station de tramway. Son agresseur l’a malheureusement rattrapée, lui portant plusieurs coups de couteau à la cuisse.

Prise en charge en urgence absolue et transférée vers le service des urgences de l’hôpital Dahmani Slimane, elle a succombé à une grave hémorragie interne. Les forces de l’ordre, intervenues sur les lieux, ont pu appréhender le suspect en flagrant délit et récupérer l’arme utilisée.

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Dès la nouvelle de l’agression connue, de nombreux collègues et enseignants se sont rendus à l’hôpital dans l’espoir de nouvelles rassurantes, avant de faire face à la douloureuse réalité de sa disparition.

La dépouille a été transférée à la morgue du CHU Dr Abdelkader Hassani pour les besoins de l’autopsie, tandis que l’enquête judiciaire se poursuit pour faire toute la lumière sur ce drame.