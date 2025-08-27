Meurtre d’une cadre de SONATRACH à Laghouat : un conflit familial au cœur de l’affaire

Un drame a secoué cette semaine la wilaya de Laghouat. Le procureur de la République près le tribunal de la ville a annoncé, mercredi, l’arrestation d’une employée de l’entreprise de maintenance des pipelines, filiale du groupe Sonatrach, accusée d’avoir assassiné la cheffe du service administration et moyens de la même structure.

Meurtre d’un cadre de SONATRACH à Laghouat : un conflit familial au cœur de l’affaire

Selon le communiqué du parquet, les faits se sont déroulés le 24 août dernier. L’enquête préliminaire a rapidement permis d’identifier la suspecte, une employée de l’entreprise, et de la placer en garde à vue. Les premiers éléments recueillis ont mis en évidence que le mobile du crime serait lié à des conflits personnels et familiaux entre l’accusée et la victime. Le parquet a insisté sur le fait que l’affaire n’avait aucun lien avec des différends professionnels ou des questions liées au travail.

Laghouat : une employée de Sonatrach soupçonnée d’avoir assassiné sa responsable

La victime, responsable du service administration et moyens, occupait un poste stratégique au sein de l’entreprise de maintenance des pipelines, qui joue un rôle essentiel dans les activités du groupe Sonatrach à Laghouat. Sa mort brutale a provoqué une vive émotion parmi les employés et la population locale.

Présentée ce mercredi devant le parquet de Laghouat, la mise en cause a été entendue dans le cadre de la procédure judiciaire. Le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour assassinat, un crime passible des peines les plus lourdes prévues par la loi.

Après avoir été entendue par le juge d’instruction, celui-ci a ainsi décidé de la placer en détention provisoire dans l’attente de la suite de l’enquête. Cette décision vise à permettre aux services de sécurité et à la justice de poursuivre leurs investigations dans les meilleures conditions, tout en écartant les risques de pressions ou d’entrave à l’instruction.

Un conflit familial tourne au drame

L’affaire, qui mêle drame familial et environnement professionnel, suscite une forte attention à Laghouat et au-delà. Les autorités judiciaires ont rappelé que l’enquête suit son cours afin de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.

Ce crime met en lumière l’importance du travail minutieux de la justice dans les affaires d’homicide volontaire. En attendant les résultats définitifs de l’instruction, la mise en cause demeure présumée innocente, conformément au principe de la présomption d’innocence, jusqu’à ce qu’un jugement soit prononcé.

Avec cette affaire, c’est toute une communauté professionnelle et locale qui se retrouve bouleversée. Le groupe Sonatrach, pilier de l’économie nationale, n’a pas encore réagi publiquement, mais l’émotion reste vive au sein de ses employés.