Meurtre d’une adolescente algérienne au Canada : du nouveau dans l’affaire

Après deux ans du meurtre de la jeune Meriem Boundaoui, assassinée à Montréal, la justice canadienne revient avec de nouveau détails dans l’affaire. Pour rappel, cette jeune Algérienne, âgée uniquement de 15 ans, a été assassinée, lors d’une fusillade, le mois de février 2021.

Meriem Boundaoui est une simple victime du destin, elle se trouvait au mauvais moment et au mauvais endroit, le jour de ce crime. En effet, la jeune étudiante d’origine algérienne, âgée de 15 ans, avait reçu plusieurs balles dans la tête qui ont mis fin à sa vie.

Canada : la justice dévoile de nouveaux détails concernant le meurtre de Meriem Boundaoui

Par ailleurs, suite à une enquête qui a duré plus de 16 mois, la justice canadienne a fini par arrêter les deux auteurs de ce crime. En effet, le mois de juin 2022, Salim Touaibi et Ayman Bouadi ont été arrêtés et poursuivis judiciairement pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre.

En revanche, la justice vient d’ouvrir à nouveau le dossier du meurtre de cette jeune Algérienne. Et ce, en dévoilant de nouveau détails sur l’origine de ce crime. En effet, le document de justice récemment rendu public indique que l’origine du conflit entre ces deux accusés, qui gèrent deux commerces dans le même endroit, revient à un problème de stationnement.

Durant plusieurs mois, notamment avant ce meurtre, l’un de ses commerçants se plaignait que les clients de l’autre commerçant se stationnent sur son terrain privé. Un simple conflit qui a dégénéré et qui a engendré une suite d’altercation. Et ce, malgré les nombreuses tentatives de trouver un terrain d’entente entre ces deux parties.

Et ce, notamment jusqu’à cette nuit qui a enregistré une fusillade entre les deux commerçants. Mais qui a mis fin à une victime, Meriem Boundaoui, qui n’a rien à avoir avec cette affaire.

