Meurtre d’un chauffeur de taxi à Bordj El-Bahri : 3 suspects arrêtés (vidéo)

Trois membres d’une même famille, un père et ses deux fils, ont été interpellés par la brigade de police judiciaire de la circonscription administrative de Dar El Beïda, suspects du meurtre d’un chaffeur de taxi à la station de « Café Chergui », dans la commune de Bordj El-Bahri, à l’est de la capitale. L’affaire a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux, où des milliers d’internautes réclament l’application des peines les plus sévères.

Un différend entre chauffeurs vire au meurtre prémédité

Selon le communiqué officiel de la sûreté de wilaya d’Alger, tout a démarré par une altercation verbale entre deux chauffeurs de taxi stationnés à la place « Café Chergui ». La dispute, d’abord limitée à des échanges tendus, a rapidement dégénéré en bagarre à mains nues. C’est à ce moment précis que les fils du second chauffeur sont intervenus.

L’un d’eux a sorti un couteau de catégorie 6, arme blanche prohibée, et a porté plusieurs coups à la poitrine du taximan, côté gauche. La victime, grièvement blessée, a été évacuée en urgence vers l’hôpital Mustapha Pacha. Elle y a succombé à ses blessures peu après son admission. Les enquêteurs retiennent la qualification d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, une circonstance aggravante qui alourdit considérablement les charges pesant sur les mis en cause.

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La police judiciaire agit sur le vif et saisit l’arme du crime

La réactivité des forces de l’ordre a été déterminante. Les éléments de la brigade de police judiciaire présents dans le secteur sont intervenus au moment même des faits. Les deux frères ont été arrêtés sur place, avant même que la situation ne puisse s’aggraver davantage.

Le couteau, portant des traces rouges suspectes, a été immédiatement saisi et placé sous scellés. Il constitue la pièce maîtresse du dossier. Le père, également soupçonné d’implication dans l’affaire, a été interpellé dans la foulée des investigations. Une fois les procédures légales achevées, les trois suspects ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent.

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Une vague d’indignation nationale sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, la réaction du public a été immédiate et unanime. Des milliers de commentaires expriment une colère profonde face à la brutalité du geste. Beaucoup d’internautes réclament l’application des peines maximales prévues par la loi algérienne pour homicide volontaire avec préméditation.

Cette mobilisation numérique n’est pas sans précédent. Après l’arrestation du braqueur au sabre de Birkhadem, les réseaux sociaux avaient joué un rôle similaire, amplifiant la pression populaire sur les autorités judiciaires.

La victime de Bordj El Bahri était un professionnel du transport, père de famille selon plusieurs témoignages circulant en ligne. Son décès laisse derrière lui une famille dévastée et une corporation en deuil, qui attend désormais que la justice fasse son travail.

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