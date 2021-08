Meurtre du jeune Djamel : quand la sagesse l’emporte sur la vengeance

Alors que les populations des différentes localités de la wilaya de Tizi Ouzou, touchées par les feux de forêts, tentaient de sauver ce qu’ils peuvent, notamment en vies humaines, un incident des plus graves s’est produit à Larbaâ Nat Irathen.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, une foule visiblement en colère s’est abattue sur jeune homme d’une trentaine d’années, présumé coupable du déclenchement des feux de forêt. L’horrible scène s’est déroulée pendant qu’un fourgon de la police était en train de transférer la victime vers le commissariat.

L’horrible scène du lynchage puis de l’immolation de la dépouille du jeune Djamel, originaire de Miliana a vite devenue virale, suscitant indignation et consternation auprès de l’opinion publique. Une fois les esprits calmés, c’est les appels au calme et à la raison qui a prédominé sur notamment les réseaux sociaux.

Très vite après ce malheureux incident, l’identité du jeune milianais a été confirmée. Il s’agit d’un bénévole qui s’est déplacé dans la région par autostop afin d’apporter son aide aux localités touchées par les feux de forêt. Malheureusement, l’irréparable a été commis et l’erreur lui a été fatale.

L’appel au calme du père de la victime

Malgré que rien ne pourra justifier un tel acte, même si la victime est réellement coupable, les appels au calme ont été largement relayer afin d’éviter d’autres drames en représailles, notamment en ces moments sensibles que traverse le pays.

L’on peut dire sans hésitation que l’appel le plus émouvant et le plus sage de tous, c’était celui du père de la victime. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux le père de Djamel a affirmé : « les Kabyles sont nos frères, on ne cherche pas à créer une fitna ».

Dans son intervention qui a impressionné l’opinion publique par sa maturité et sa sagesse, le père ajoute : j’ai des amis kabyles, des neveux et nièces kabyles et nous-mêmes nous sommes kabyles ». Il a ensuite retoqué à l’adresse des citoyens de Khemis Miliana « d’être fière par la bravoure et l’héroïsme de son fils défunt Djamel Ben Ismail ».

En outre, un groupe de notables et de sages de la localité de Larbaâ Nath Irathen et régions avoisinantes compte se rendre à Khemis Miliana afin de rencontrer la famille de la victime et demander les excuses.

Les précisions du ministère de la Justice

Pour sa part, le ministère de la Justice a réagi ce jeudi dans un communiqué « suite à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le 11 août 2021, à propos de l’assassinat d’un citoyen (mortellement brûlé et lynché) ».

Selon la même source, « un groupe de citoyens a arrêté trois personnes qui se trouvaient à bord d’une voiture, suite à leurs soupçons d’être impliqués dans les incendies au niveau de la région de Larbaâ Nath Irathen. Après les avoir agressés, les services de police sont intervenus pour les secourir et les ont transférés au commissariat ».

« Cependant, le même groupe a continué à attaquer le siège de la police avec violence, et a réussi à faire sortir l’un des trois individus à bord du véhicule de police et à le traîner à l’extérieur, le battant et le brûlant, ce qui a conduit à sa mort », ajoute encore la même source.

Suite de quoi, le ministère a ajouté que « le Parquet a ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête sur les circonstances de cette affaire, afin de révéler l’identité des auteurs et de les traduire devant la justice, pour qu’ils soient sévèrement punis, conformément à la loi, et ce, afin que ce crime odieux ne reste pas impuni ».