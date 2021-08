Meurtre du jeune Djamel Bensmaïl à Tizi Ouzou : Bengrina réagit

Le chef du Mouvement El Binaa, Abdelkader Bengrina, a dénoncé, ce jeudi 12 aout 2021 le lynchage d’une violence sans précédent de Djamel Bensmaïl.

Dans un communiqué rendu public, le politicien a déclaré que le Mouvement de la Construction Nationale dénonce ces actes barbares commis par des fanatiques qui tentent de décrédibiliser et de ternir l’image « de nos frères de Tizi Ouzou » qualifiant la tragédie qui a eu lieu hier de « crime odieux contre le jeune Djamel, qui a été battu à mort, dont le cadavre a ensuite été brûlé sous les yeux des habitants de Arbaâ Nath Iraten.

Le chef du parti a déclaré que l’acte criminel contre le jeune homme venu de Miliana afin de participer bénévolement à l’élan d’aide à la région kabyle, est « injustifié et qualifié cette affaire de grave violation de l’ordre public et de la loi « .

De plus, Bengrina a appelé à la poursuite des auteurs de ce crime et de tous « ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre » à être traduits en justice. Ce dernier a ajouté que « cet incident douloureux nous fait sentir le danger qui menace l’Algérie aujourd’hui à travers ce qui font la promotion de certains partis hostiles au peuple algérien, à son identité et à son unité, et qui ne supportent pas de voir la cohésion entre les institutions étatiques et la solidarité du peuple »

Appel à l’apaisement des tensions sociales sur les réseaux sociaux

Le chef du parti a tenu à mettre en garde les citoyens contre « des discours séparatistes, qui alimentent et exacerbent les conflits racistes et discriminatoires, qui n’ont pour but que de diviser le peuple ».

Enfin, l’homme politique a tenu à rappeler la nécessité de rester calmes et d’apaiser les tensions dans un climat déjà tendu et de rester à l’écart de tout ce qui pourrait attiser les conflits. Ce dernier appelle également à l’apaisement et la retenue, afin d’éviter de nouvelles effusions de sang et de se montrer très prudent en ce qui concerne les appels à la haine qu’on retrouve depuis sur les réseaux sociaux depuis hier et qui contribuent a cette atmosphère lourde de tensions sociales.

Le chef du mouvement a également appelé les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités dans l’instauration d’un climat de sécurité et de stabilité et « de faire face avec fermeté à toutes les tentatives visant à compromettre l’ordre public et à mettre en danger la vie des femmes et des hommes algériens, de ceux qui cherchent à nous détruire de l’intérieur »