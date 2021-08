Meurtre du jeune Djamel à Tizi Ouzou : les oulémas réagissent

L’Algérie vit depuis quelques jours une situation dramatique sans précédant. Outre les gigantesques incendies qui ont frappé la wilaya de Tizi ozou ainsi que d’autres villes, l’affaire du lynchage du jeune Djamel Bensmail continue d’alimenter l’actualité des médias et des réseaux sociaux.

Ces deux évènements tragiques ont fait réagir plusieurs acteurs de la société notamment l’association des oulémas musulmans algériens qui s’est exprimé aujourd’hui vendredi 13 aout à travers la radio de Setif. En effet, le président de l’association Abderrazak Guessoum a annoncé qu’une délégation de l’association des oulémas musulmans algériens servira de médiateur entre la population de Meliana et celle de Tizi Ouzou afin d’apaiser les tensions.

Ainsi l’invité de la radio a qualifié le lynchage subi par le défunt Djamel Bensmail de comportement inadmissible et inacceptable qui ne reflètent guère les valeurs des Kabyles.

L’élan de solidarité largement salué

Concernant les actions caritatives, ce dernier a tenu à saluer l’élan de solidarité dont les Algériens ont fait preuve tout indiquant que l’association continuera d’apporter son aide à toutes les victimes des incendies et à travers tout le territoire nationale.

Enfin, le président de l’association des oulémas musulmans estime que l’Algérie est ciblée par « un ennemi » dont l’objectif consiste à déstabiliser le pays.

Par ailleurs Dr Said Bouizeri s’est également exprimé via un post Facebook publié par l’association des oulémas musulmans en lançant un appel au calme et à la retenue. Selon ce dernier, les Algériens doivent prier pour toutes les victimes des incendies et continuer à aider les rescapés en apportant des médicaments et des denrées alimentaires dans l’espoir d’atténuer leurs douleurs.