Meurtre des 3 algériens : Beldjoud commente l’acte commis par le Maroc

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales Kamel Beldjoud, s’est exprimé ce lundi 8 novembre 2021, sur l’assassinat par le Maroc des trois ressortissants algériens qui étaient en route vers Nouakchott.

Intervenant lors du lancement des travaux de la première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien ce lundi à Alger, le ministre de l’Intérieur qualifie l’acte perpétré par le Maroc de criminel.

Affirmant que l’Algérie œuvre à sécuriser toute la région et la zone frontalière, Beldjoud estime que l’assassinat des 3 ressortissants algériens dans un bombardement « est un acte lâche et criminel de la part du Makhzen ».

En outre, il affirme que la région « vit actuellement une situation difficile du fait de la présence de terroristes et de réseaux criminels ». Par conséquent, il appelle à une coordination dans ce sens.

D’ailleurs, il affirme que les frontières algéro-mauritaniennes sont sécurisées faisant état d’un travail de coordination à ce propos.

Première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien

Ce lundi, les travaux de la première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien ont débuté à Alger, sous la co-présidence du ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud, et son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Ont pris part à cette réunion de deux jours les walis d’Adrar et de Tindouf et le wali de Tris Zemour (Mauritanie), ainsi que des représentants ministériels et des services de sécurité deux pays.

Ce comité bilatéral a pour mission le renforcement des opportunités d’investissement, la réalisation des projets de partenariat communs dans les secteurs prioritaires au niveau des zones frontalières communes, la promotion et l’intensification des échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs, en sus du désenclavement des populations de ces zones frontalières.