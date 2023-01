Meurtre de Mireille Knoll en France : Yacine Mihoub scelle son sort

L’affaire Yacine Mihoub avait secoué la France entière. Il avait tué Mirelle Knoll, une femme âgée, rescapée de la Shoah, veuve et qui vivait seule. De plus, elle souffrait de la maladie de Parkinson et ne se déplaçait qu’en fauteuil.

C’est le vendredi 23 mars 2018, que le corps de la femme avait été retrouvé sans vie, en partie brulé et avec 11 coups de couteau.

Très vite, son assassin a été retrouvé. Son voisin, un franco-algérien âgé de 28 ans à l’époque prénommé Yacine été accusé. Il faut savoir le crime a été reconnu comme ayant un caractère antisémite. En effet, Mireille Knoll avait fui Paris en 1942 pour échapper à la déportation des Juifs vers les camps de la mort nazis.

A noter que Yacine, a été son voisin pendant une vingtaine d’années, et connaissait très bien l’histoire et la situation de la femme.

Suite aux faits, Yacine Mihoub a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 22 ans par la cour d’assises de Paris. Son complice Alex Carrimbacus a été condamné à 15 ans de prison, avec un tiers de la peine avec sursis. La mère de Mihoub a été condamnée à trois ans pour avoir détruit des preuves. Il avait alors fait appel mais s’est finalement désisté selon son avocat.

Yacine Mihoub : une peine définitive

Comme énoncé précédemment, la peine de Yacine est à présent définitive vu qu’il n’y aura pas de deuxième procès. Il avait fait appel, afin que son jugement soit revu mais s’est apparemment désisté. Suite à cette décision, la procédure sera définitivement clôturée.

Selon le média français francetvinfo, son co-accusé Alex Carrimbacus s’était déjà désisté de son appel. En ce qui concerne sa condamnation, l’issue du procès n’était pas favorable, il « avait été acquitté du meurtre mais condamné à quinze ans de réclusion, avec une peine de sûreté des deux tiers, pour vol aggravé », d’après la même source.

Ses charges ont été telles, au vu des circonstances aggravantes entourant cette affaire. La femme de 85ans était en effet, très faible et sans défense.