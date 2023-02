Meurtre de l’avocat Djamel Eddine Chaoui : 8 personnes devant la justice

Le 30 janvier 2023 en soirée, la DGPC a annoncé avoir retrouvé le corps sans vie de l’avocat Djamel Eddine Chaoui après quatre jours de recherche. Pour rappel, l’homme avait été retrouvé mort, dans la région de Toumiat à El Harrouch dans la wilaya de Skikda.

Depuis il y a du nouveau et le 16 février 2023, le ministère public du Conseil judiciaire de Skikda a révélé que les enquêtes menées sur la disparition et le meurtre de la victime ont conclu que le vol était le mobile principal du crime et que cela n’avait rien à voir avec la profession de la victime en tant qu’avocat ou chef de l’Assemblée populaire municipale.

Dans un communiqué de presse adressé au public, il a donc été révélé par le biais d’une enquête préliminaire que les auteurs présumés de la disparition de Djamel Eddine Chaoui avaient tenté de vendre sa voiture à Barika et Ain El-Malila. Toutefois, en raison de la médiatisation de la disparition, la vente n’a pas eu lieu, ce qui a entraîné le retour de la voiture à Al-Kharoub. Là, les auteurs présumés ont incendié le véhicule. Cet acte a permis aux autorités, d’avoir une piste plus ou moins solide à suivre.

Meurtre de Djamel Eddine Chaoui : 7 suspects en détention provisoire

L’affaire de la disparition et du meurtre de l’avocat et ancien maire Jamal El-Din Shaw est en cours d’enquête judiciaire. L’enquête préliminaire a donc permis d’identifier huit suspects impliqués dans le cas de meurtre de la victime. Dans ce cadre, le juge d’instruction a décidé de placer sept suspects en détention provisoire dans l’attente de l’instruction. Parallèlement, un suspect a été maintenu sous contrôle judiciaire.

Trois individus ont été accusés d’avoir commis plusieurs délits, notamment la création d’une organisation de personnes malveillantes afin de planifier des crimes, la participation à un vol avec recours à la violence, ainsi que la conspiration pour faciliter la fuite à bord d’un véhicule. Ils ont également été inculpés pour avoir omis de signaler un crime.

Les trois autres personnes sont elles aussi impliquées dans plusieurs délits graves, comme l’enlèvement, le meurtre prémédité, le vol avec usage de la violence, l’utilisation d’un véhicule pour faciliter la fuite, l’incendie intentionnel, ainsi que la possession illégale d’armes et de munitions de la quatrième catégorie.

Enfin, les deux dernières personnes, ont été accusées pour l’omission de porter à la connaissance des autorités les faits reliés à l’affaire.