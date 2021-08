Meurtre de Djamel :de nouveaux suspects placés sous mandat de dépôt

Ce mercredi 25 août, 11 personnes ont été placées en détention provisoire en lien avec l’assassinat de Djamel Bensmail.

En effet, aujourd’hui, le tribunal de Sidi M’hamed dans la capitale a ordonné la détention provisoire de 11 individus soupçonnés d’avoir participé à la mise à mort du bénévole.

Le nombre de prévenus contre lesquels un mandat de dépôt a été émis s’élève à une centaine de personnes dont trois femmes qui étaient également présentes lors du crime.

92 suspects déférés devant le procureur de la république

Pour rappel, 92 suspects, dont 3 femmes, ont été arrêtés dans plusieurs wilayas du pays et ont été déférés devant le procureur de la république.

De plus, vendredi dernier, les services de la sureté nationale ont annoncé l’arrestation de 25 autres suspects pour atteindre le nombre de 61 arrestations en lien avec le lynchage et l’immolation de Djamel Bensmail, accusé à tort de pyromanie notamment en Kabylie.

Les mis en cause sont poursuivies pour « homicide volontaire, lynchage et immolation par feu d’un cadavre, violation de l’enceinte d’un poste de police, appartenance à un groupe terroriste et actes de vandalisme portant atteinte à la sécurité de l’état ».