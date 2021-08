Meurtre de Djamel Bensmail : des dizaines de suspects appréhendés

Suite à l’assassinat filmé de Djamel Bensmaïl, des dizaines d’individus qui ont participé au lynchage puis à la mise à mort du bénévole ont été appréhendés.

En effet, les services de sécurité auraient réussi à identifier et à arrêter 46 personnes soupçonnées d’avoir participé au crime odieux perpétré ce mercredi à Larbaa Nath Irathen. Parmi les personnes arrêtées figure l’administrateur de la page Facebook, qui a filmé et partagé insoutenable de l’assassinat du jeune Djamel. De plus, d’après des informations partagées par les forces de l’ordre, douze personnes issus de la même localité, suspectées d’avoir pris part à ce crime sont « en état de fuite ».

Djamel Ben Ismail, un jeune artiste originaire de Meliana dans la wilaya d’Ain Defla, qui était venu offrir son aide aux rescapés des flammes qui ravagent la wilaya de Tizi Ouzou depuis lundi dernier, a été lynché à mort puis brulé, mercredi dernier, par la foule qui le soupçonnait d’avoir déclenché des incendies dans la région.

« Les agents de police ont livré mon fils à la foule »

L’horrible scène du lynchage puis de l’immolation du corps sans vie du jeune homme continue à susciter l’indignation et consternation auprès de l’opinion publique qui s’interrogent sur les circonstances de ce crime. Notamment la famille du défunt.

Par ailleurs, le père de la victime, s’est exprimé hier et a appelé à l’apaisement des tensions, a tout de même tenu a demander aux autorités de rendre justice à son fils. Ce dernier a déclaré aux journalistes venus l’interviewer au lendemain de l’assassinat sur le rôle et l’implication de la police dans cet acte barbare, qu’il considère avoir jeté son fils en pâture aux habitants de la commune.

Pour rappel, le trentenaire avait été accusé à tort par des habitants de Larbaa Nath Iraten où il s’était rendu pour participer à l’élan de solidarité mené dans la wilaya, d’être à l’origine des feux après que ces derniers aient trouvé des bidons d’essence dans une voiture sans plaques d’immatriculation.

Arrêté par la police, la nouvelle s’est rapidement relayée, amenant des dizaines de jeunes de la commune à encercler le commissariat et l’arracher du véhicule de police où il se trouvait pour le battre jusqu’à ce mort s’ensuive avant de prendre son corps et le bruler sur la place publique. Et ce, en filmant fièrement le crime, puis en se prenant en photo près du corps, toujours enflammé du jeune homme.