Meurtre du jeune Youcef à Blida : les derniers éléments révélés

Durant cette semaine, l’affaire du meurtre Youcef, à Blida a suscité l’émoi mais aussi la colère des Algériens. Ce jeune père de 2 enfants, âgé de 36 ans, a été lâchement poignardé, et a succombé à ses blessures, le 24 aout dernier.

Aujourd’hui, jeudi 1er septembre 2022, la procureure adjointe de la République près le tribunal de Boufarik à Blida, Tabarout Sarah, a révélé de nouveaux détails dans l’affaire du meurtre du jeune Youcef.

Elle a déclaré aux médias que les faits de l’affaire remontent au mercredi 24 août 2022, lorsque les accusés, se sont présentés au magasin de la victime dans la commune de Soumaa, à Blida, et ont provoqué la victime, avant que ce dernier ne les expulse. En ajoutant qu’après les avoir expulsés, les accusés ont rassemblé les membres du gang et sont revenus sur les lieux vers 22 heures, portant divers types d’armes blanches, et ils ont détruit le magasin et provoqué une violente querelle avec l’intention d’attaquer les gens et des biens, à la suite de quoi la victime, Youcef, a été poignardée à l’abdomen. Son frère a quant à lui été blessé au niveau du front.

Suite à l’intervention des forces de sécurité, les auteurs ont pris la fuite et la victime a été transférée à l’hôpital Frantz Fanon de Blida pour y être soignée, mais il est décédé des suites de sa grave blessure le 26 août.

7 personnes arrêtées et un suspect encore en fuite

La procureure adjointe de la République a confirmé que les investigations ont permis l’arrestation de 7 personnes, dont le principal accusé, tandis qu’une personne restait en cavale.

Les prévenus ont été déférés au parquet le 30 août, où ils ont été poursuivis pour crime de meurtre avec préméditation et surveillance et crime de participation à une querelle entre gangs de quartier au cours de laquelle se sont produits des actes de violence ayant entraîné la mort d’une personne à l’extérieur le gang.

Dans son intervention, elle a aussi indiqué que la peine pour les actes susmentionnés, en vertu du Code pénal, atteint la peine de mort.