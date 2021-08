Meurtre à LNI : les comités de villages sortent de leur silence

Ce qui s’est passé à Larba Nath Irathen est à peine croyable, mais le drame a bel et bien eu lieu. Le déni ne changera rien aux faits, seul le courage d’affronter l’horreur en face pourra faire avancer les choses. Cela est en tout cas l’avis des comités de villages de LNI, qui ont fini par se réunir en urgence, et ce, afin de sortir avec une déclaration qui parle au nom de tous les citoyens de la région.

Il s’agit d’un « traumatisme national ». C’est ainsi que le RCD a qualifié le drame, dans un communiqué paru ce matin. Les comités de villages de Larba Nath Irathen ne sont pas d’un avis très différent. Dans une déclaration de leur part, publiée par Radio Tizi Ouzou, ils assurent fermement qu’ils condamnent sans le moindre équivoque, le crime qui a eu lieu dans leur région, connue pourtant pour sa bienveillance et sa générosité.

« Nous comités de villages, citoyens et la société civile en général, réunis ce jour le 12 août 2021 au siège de la commune de Larbaa Nath Irathen, après concertation et débats approfondis suite au crime ignoble et abject dont a été victime notre fils ben Smaili Djamal, âgé de 36 ans, natif de Meliana, venons par cette présente se démarquer et condamner avec fermeté et sévérité cet acte inadmissible qui ne représente aucunement nos valeurs et coutumes séculaires et ancestrales », indique le texte du communiqué.

Le courage du père de la victime salué

En outre, la sagesse dont a fait preuve le père du jeune Djamel, lynché puis assassiné par une foule délirante, a été salué par les comités de villages de LNI. Ces derniers, dans le même communiqué, indiquent qu’ils expriment leur profonde compassion et présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’a toute la région de Meliana. « nous tenons à saluer le courage et la sagesse manifestés humblement par ses parents et sa famille proche », note également le communiqué.

Les villageois et habitants de Larba Nath Irathen promettent de « solennellement accompagner la famille du défunt durant cette période de deuil ». « Nous veillerons a ce que toute la vérité soit faite sur cet événement tragique », conclue le communiqué.

Le Drame, rappelons le, est survenu au cours d’une semaine marquée par des incendies infernaux qui ont réduit en cendre des milliers d’hectares de forets en Kabylie et dans toute l’Algérie. Ces feux ont également causé plusieurs pertes en vies humaines.