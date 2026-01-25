En à peine 48 heures, la police de Béjaïa neutralise le principal suspect d’un meurtre

L’efficacité des services de sécurité de la wilaya de Béjaïa a permis l’arrestation rapide d’un suspect impliqué dans un homicide volontaire survenu vendredi dernier.

Les enquêteurs de la Sûreté de wilaya de Béjaïa n’ont pas chômé ce week-end. Selon un communiqué officiel publié sur la page de la Police, les forces de l’ordre ont réussi à élucider une affaire de meurtre commise le 23 janvier 2026, et ce, dans un « délai record ».

L’enquête, menée sous la supervision du Procureur de la République près le tribunal d’Amizour, a nécessité une coordination étroite entre plusieurs unités d’élite. Selon la même source, le service de la police judiciaire de wilaya a mobilisé :

La Brigade de lutte contre la grande criminalité ;

La Police scientifique et technique pour le recueil des indices ;

La BRI (Brigade de recherche et d’intervention) ;

La sûreté de daïra d’Amizour.

🟢 A LIRE AUSSI : Rahma, Algérienne de 26 ans, tuée par son voisin en Allemagne : le verdict tombe

Cette opération d’envergure a permis d’appréhender le suspect principal et de récupérer des éléments matériels de preuve jugés déterminants pour l’instruction.

Arrestation du suspect à Béjaïa : Le dossier transféré au tribunal d’Amizour

Le communiqué précise qu’une fois la procédure d’enquête achevée, l’individu sera présenté devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre des chefs d’accusation de meurtre volontaire.

Sur les réseaux sociaux, l’annonce de cette arrestation a suscité une vague de réactions immédiates. Les internautes ont massivement exprimé leur gratitude envers les forces de l’ordre.

« Bravo aux services de police, c’est vraiment un soulagement pour la famille du défunt », écrit un internaute, ajoutant que même si « la douleur ne sera jamais effacée », la rapidité de l’intervention est un « acquis précieux pour la sécurité de nos villes ».

🟢 A LIRE AUSSI : Enlèvement à Béjaïa sur fond de trafic de drogue : le récit glaçant d’une jeune fille de 18 ans

Pour beaucoup, ce crime est un drame qui a « laissé des cœurs brisés » à travers toute la wilaya. Dans les commentaires, l’émotion reste vive : certains soulignent que de savoir que « la vérité commence à émerger apporte un peu de soulagement, sans jamais effacer la peine ».

Les pensées de la communauté convergent aujourd’hui vers la famille de la victime, dont la douleur reste immense. Le souhait général qui s’élève de la toile est unanime : « Que justice soit rendue et que plus jamais de telles tragédies ne viennent assombrir nos villes. »