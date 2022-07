Métro, tramway et téléphérique : horaires ajustés pour aout 2022

L’Entreprise Métro d’Alger (EMA), vient de dévoiler via un communiqué rendu public, ce mercredi 27 juillet 2022, un programme d’exploitation spécial, de transport par métro, tramways et par câble, pour le mois d’aout 2022.

En premier lieu, pour ce qui est du métro d’Alger, les horaires de service sont fixés de 5h00 du matin jusqu’à 23h00, a précisé la même source.

En second lieu, pour ce qui est du Tramway, les horaires sont fixés selon les villes. En effet pour Alger, les horaires d’exploitation du Tramway sont fixés de 5h00 à 23h00 ; De 5h00 à 22h00 pour ceux d’Oran et de Sidi Bel Abbes ; Les Tramways de Constantine et Sétif seront opérationnels de 5h30 à 23h00 pour, Alors que le Tramway de Ouargla le sera de 5h30 à 00h00.

Horaires pour le transport par câble à Alger, Blida, Tlemcen et Tizi Ouzou pour le mois d’aout

Tout comme le métro d’Alger et le tramway, le transport par câble, subit des changements d’horaires pour le mois d’aout prochain.

Pour les télécabines d’Alger, le programme est défini comme suit : les horaires de service de la télécabine de Bab El Oued sont fixés de 6h00 à 20h00 durant les jours ouvrables et de 7h30 à 12h30 pour les vendredis ; Alors que le téléphérique du Mémorial sera opérationnel de 7h00 à 20h00 ; Le téléphérique du Palais de la Culture de 6h45 à 19h00 (fermé le vendredi).

Pour Blida, la télécabine sera opérationnelle de 8h00 à 18h30 (sauf le dimanche).

Ce même communiqué de l’EMA, ajoute que les horaires de service de la télécabine de Tizi Ouzou sont fixés de 6h30 à 19h30 les jours ouvrables et de 7h30 à 12h30 durant les vendredis.

Enfin, les horaires sont de 7h30 à 20h00 durant les jours ouvrables et de 8h30 à 20h00 durant les vendredis et les samedis et de 7h30 à 12h00 durant les lundis, en ce qui concerne la télécabine de la wilaya de Tlemcen.