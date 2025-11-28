Métro d’Alger : où en sont les travaux de la ligne vers l’aéroport Houari-Boumediene ?

Annoncée pour 2027, l’extension du métro d’Alger vers l’aéroport international Houari-Boumediene est entrée depuis juillet dans sa dernière ligne droite. Si les gros œuvres sont terminés, les travaux d’aménagement avancent à des rythmes variables selon les stations, et certaines interrogations persistent autour de l’état réel du chantier du terminus aéroportuaire.

En juillet dernier, le projet d’extension du métro d’Alger vers l’aéroport a franchi une étape clé : la fin des gros œuvres sur les 9,5 km de ligne reliant El Harrach au terminal international.

Cette nouvelle branche, pensée pour fluidifier les déplacements dans l’est algérois et connecter l’aéroport au réseau de transport moderne de la capitale, doit être réceptionnée en juin 2027, selon le calendrier officiel.

Depuis l’été, les travaux portent désormais sur l’aménagement intérieur des stations, l’installation des systèmes de contrôle, de ventilation, d’éclairage, ainsi que la pose des rails et équipements techniques nécessaires à l’exploitation.

Lancement des travaux d’aménagement : un délai de 20 mois

Les travaux d’aménagement et d’intégration du système ferroviaire complet ont été officiellement lancés le 15 juillet, en présence de plusieurs ministres et responsables du secteur.

Le délai de réalisation fixé est de 20 mois, ce qui laisse théoriquement le temps nécessaire pour respecter la date de livraison annoncée.

Cette phase, très technique, comprend :

l’installation des systèmes électriques et digitaux,

l’aménagement des quais, couloirs et accès,

la mise en œuvre du système de sécurité,

la préparation des essais et tests finaux.

Les autorités assurent que cette étape suit une trajectoire conforme au calendrier prévu.

L’état du chantier de la station aéroportuaire : une progression moins visible

Si l’ensemble du tracé semble avancer, c’est la station de l’aéroport qui suscite le plus de questions.

Un spécialiste en architecture et urbanisme, à travers une vidéo publiée sur sa chaîne Architecte Algeria, s’est rendu sur place pour filmer l’avancement des travaux. Après avoir quitté le terminal Ouest et rejoint l’emplacement de la future station, il constate :

« Apparemment, rien de nouveau. »

Selon lui, aucune évolution visible n’est perceptible depuis l’extérieur du chantier.

Il ajoute cependant que :

« Les travaux sont actuellement en cours à l’intérieur du métro. »

Autrement dit, la station du terminus pourrait bien être aménagée à un stade ultérieur, en cohérence avec les priorités techniques du projet.

Le fait qu’il s’agisse du terminus renforce l’hypothèse que ce sera la dernière station finalisée avant juin 2027.

Une future ligne structurante pour l’est d’Alger

Au-delà de la desserte de l’aéroport, cette extension va transformer la mobilité de plusieurs quartiers stratégiques.

La ligne comptera neuf stations, notamment :

Hassan Badi

Pôle universitaire d’El Harrach

Oued Smar

Université de Bab Ezzouar

Rabia Tahar

Ismaïl Yefsah

Centre d’affaires de Bab Ezzouar

Terminus : Aéroport international Houari-Boumediene

Elle desservira ainsi des zones densément peuplées et des pôles universitaires et économiques majeurs, renforçant l’intégration entre métro, tramway et autres moyens de transport.

À moins de deux ans de la date de livraison prévue, l’extension du métro vers l’aéroport progresse, mais de manière contrastée selon les secteurs.

Si les gros œuvres sont terminés et que les travaux d’aménagement sont officiellement lancés, la station de l’aéroport demeure la partie la moins avancée visuellement, suscitant interrogations et attentes.

Les prochains mois seront déterminants pour confirmer le respect du calendrier de juin 2027, un enjeu majeur pour moderniser la mobilité dans l’est d’Alger et offrir enfin un accès direct au terminal international.