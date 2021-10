Suite à la décrue du nombre de cas de contaminations en Algérie, plusieurs secteurs ont vu la reprise de leurs activités, gelées auparavant à cause des restrictions et des mesures sanitaires. C’est le cas du métro d’Alger. Le ministère des Transports avait annoncé à travers un communiqué rendu public lundi le 4 octobre la bonne nouvelle. Le métro de la capitale a donc repris du service jeudi 7 octobre après plus d’un an et demi de suspension.

Hier, beaucoup d’incompréhension a envahi les couloirs du métro, car à 20h25 une opération d’évacuation a eu lieu au niveau de la station de Aissat Idir. A travers un communiqué de la Société d’Exploitation du métro d’Alger, la société a revenir sur cette opération afin d’expliquer l’incident et rassurer ses clients.

Selon le communiqué, il y a eu un incident technique, un problème de blocage des freins d’une rame de métro. Le problème a été réglé rapidement. L’opération s’est passée en toute sécurité et sérénité, ayant suivi les procédures adéquates.

L’extension du métro, pour bientôt ?

Les travaux d’extension relancés en 2018 du métro d’Alger avancent malgré l’énorme retard. La réalisation d’une nouvelle station du Métro d’Alger et d’autres nouvelles lignes a atteint 65% et ce concernant les nouvelles extensions : la ligne reliant Ain Naâdja à Baraki et la ligne El Harrach – aéroport d’Alger.

Les délais étant largement dépassés, plusieurs chantiers sont mis en place pour accélérer le rythme du travail. La répartition de l’effectif se fait entre les futures stations, les tunnels et les puits de ventilation, construits en simultané.