Métro d’Alger : le PDG évoque une extension sur 60 km

Le Président Directeur Général du métro d’Alger (EMA), Ali Arezki, a confirmé, mardi 24 mai 2022, que les projets actuellement mis en œuvre visent à étendre le métro. Ce qui porterait le nombre de stations à 58 stations sur une longueur de 60 km.

Le PDG du métro d’Alger a déclaré dans l’émission « l’invité de la matinale » de la chaine une de la radio nationale, que les projets actuellement mis en œuvre visent à étendre le réseau de transport à travers le métro d’Alger en portant le nombre de stations à 58 stations sur une longueur de 60 km. Il est à noter que l’Etat a alloué des enveloppes financières importantes pour accélérer le rythme de réalisation et assurer la livraison dans les délais impartis.

Projets d’extension à l’est de la capitale El Harrach – l’aéroport international

Le PDG du métro d’Alger a déclaré que l’entreprise compte finaliser le projet d’extension du métro à partir du côté est sur la ligne reliant El Harrach à l’Aéroport international d’Alger sur une longueur de 9,5 km

Oued Semar – El Harrach

Par ailleurs, Ali Arezki a révélé qu’il existe une deuxième phase de travaux d’agrandissement pour relier Oued Semar à El-Harrach, qui comprend 9 stations et une longueur de 5,9 km. Notant que cette ligne est vitale, d’autant plus qu’elle passe par quatre communes qui regroupent des équipements sociaux et économiques vitaux et des pôles universitaires. Des services de transport en métro pourraient contenir plus de 400 000 passagers par jour.

Ain Naadja – Baraki

D’autre part, ce même intervenant a révélé qu’une autre extension est en cours, reliant Ain Naadja à Baraki. Cette dernière s’étendra sur une longueur de plus de 4,4 km et comprend 4 stations.

Il a indiqué que le projet est à un stade avancé, notamment dans les travaux de génie civil, où le taux d’achèvement a atteint plus de 78% dans sa première phase. Le président-directeur général de la Société du métro d’Alger a ajouté qu’il existe une deuxième phase pour l’achèvement du système total des travaux d’extension qui sera lancé dans les prochains mois. Ce dernier a expliqué que le démarrage du processus d’exploitation se fera en deux phases, le premier en 2024 et le second d’ici 2025.

Région ouest de la capitale

Ali Arezki a déclaré que les études relatives au processus d’extension ont été achevées, d’autant plus que cette zone est connue pour un trafic dense. Il a indiqué que la première phase des travaux d’extension à travers la région ouest de la capitale commencera avec l’achèvement de la station Place des Martyrs –Chevalley. Cette ligne sera d’une longueur de 9,5 km. S’en suivra la ligne de liaison suivra Chevalley et Oueld Fayet, en passant par Chéraga, Dely Ibrahim et Draria, sur une distance de 26 km de long.