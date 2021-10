Métro d’Alger : le ministère des Transports annonce la reprise

Bonne nouvelle pour les habitants de la capitale. L’activité du Métro d’Alger va reprendre jeudi prochain ; après plus d’un an et demi de suspension due à la pandémie du coronavirus.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 4 octobre, le ministère des transports, à sa tête le ministre Aïssa Bekkai, a annoncé la reprise de l’activité du Métro d’Alger à partir de jeudi 7 octobre.

« L’activité du Métro d’Alger reprendra à partir de jeudi 7 octobre 2021. Le premier trajet sera effectué le même jour à 6 heures du matin (…) L’entreprise du Métro d’Alger (EMA) va renforcer le nombre de locomotives ainsi que de la fréquence de lignes afin d’éviter les rassemblements, en raison du covid-19 », lit-on dans le communiqué.

Les travaux d’extension du métro atteignent un taux de 65%

Lancés en 2018, les travaux d’extension du métro d’Alger enregistrent un bon taux d’avancement. Les travaux d’extension des nouvelles lignes ont atteint un taux de 65%.

En effet, il s’agit des extensions des lignes reliant Ain Naâdja à Baraki. Il s’agit également de la ligne El Harrach – aéroport d’Alger.