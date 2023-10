Métro d’Alger El Djazaïr : prolongation de l’arrêt temporaire de son activité

Ce vendredi 13 octobre 2023, le Métro El Djazaïr informe ses usagers, par le biais d’une publication sur sa page Facebook, que l’exploitation commerciale du métro est temporairement suspendue en raison de travaux de maintenance essentiels. Initialement prévue de 12h à 16h, cette suspension est maintenant prolongée jusqu’à 18h00.

Ces travaux sont donc indispensables pour garantir la sécurité et la qualité des services offerts par le Métro El Djazaïr. Plus précisément, ils concernent la maintenance de la ventilation, un composant critique du système de sécurité du métro. La sécurité des voyageurs est une priorité absolue, et ces travaux sont nécessaires pour maintenir les normes élevées que le Métro El Djazaïr s’engage à fournir.

Métro d’Alger : une continuelle expension

La ligne 1 qui a été inaugurée le 5 juillet 2015, relie la Place des Martyrs à El Harrach Centre. Elle a été étendue avec une seconde branche desservant Aïn Naâdja à partir du 13 novembre 2018. Actuellement, la ligne 1 s’étend sur une impressionnante distance de 18,2 kilomètres, desservant un total de 19 stations en service.

Ce qui rend cette expansion encore plus captivante, c’est que quinze nouvelles stations sont actuellement en construction. Neuf d’entre elles sont situées au-delà de la station El Harrach Centre, en direction de l’aéroport d’Alger, tandis que les six autres se trouvent au-delà de la station Aïn Naâdja, en direction de Baraki. Ces nouvelles stations sont conçues avec des dimensions généreuses, mesurant 115 mètres de long pour 23 mètres de large.

La majorité d’entre elles seront souterraines, avec deux voies centrales encadrées par deux quais latéraux. Cependant, la station Haï El Badr se distingue en étant en surface et en comportant trois voies et deux quais centraux.