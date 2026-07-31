Métro d’Alger : de nouveaux changements à partir du 7 août, voici les stations concernées

La société d’exploitation du Métro d’Alger, « Sema », a annoncé une modification du plan d’exploitation de la ligne de métro à partir du vendredi 7 août 2026, dans le cadre d’un programme de maintenance technique.

Selon le communiqué de l’entreprise, cette modification entraînera des changements dans le parcours de certaines lignes et nécessitera une correspondance pour les voyageurs se dirigeant vers plusieurs stations.

À compter du 7 août, les trajets seront directs entre les stations Aïn Naâdja et Place des Martyrs, dans les deux sens.

Ce nouveau dispositif remplacera temporairement le parcours reliant El Harrach Centre à la Place des Martyrs, le temps de la mise en œuvre du programme de maintenance.

De plus, les voyageurs à destination des stations Bachdjerrah – Tennis, Bachdjerrah, El Harrach Station et El Harrach Centre devront, quant à eux, effectuer une correspondance à la station Haï El Badr. Ils devront ainsi changer de train et de quai afin de poursuivre leur trajet.

La société Sema invite donc les usagers à rester attentifs aux panneaux d’orientation et aux annonces sonores diffusées dans les stations et les rames, tout en suivant les indications des agents du métro.

Quel quai pour rejoindre El Harrach ou la Place des Martyrs ?

La société a également précisé les modalités de correspondance pour les voyageurs concernés. Les passagers arrivant d’El Harrach et se dirigeant vers la Place des Martyrs devront emprunter les escaliers et rejoindre le quai n°1.

À l’inverse, ceux arrivant de la Place des Martyrs et se dirigeant vers El Harrach devront emprunter les escaliers et rejoindre le quai n°3.

La société d’exploitation du Métro d’Alger a enfin remercié les voyageurs pour leur compréhension, tout en assurant qu’elle poursuit ses efforts afin de garantir un meilleur service durant cette période de maintenance.

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Métro d’Alger : lignes, stations et horaires, tout ce qu’il faut savoir

Le Métro d’Alger constitue l’un des principaux moyens de transport collectif de la capitale. Il permet aux voyageurs de se déplacer rapidement entre plusieurs quartiers d’Alger et représente une alternative importante à la circulation routière, particulièrement dense aux heures de pointe.

Le réseau dessert notamment la Place des Martyrs, Haï El Badr, El Harrach et Aïn Naâdja, avec des correspondances permettant aux usagers de poursuivre leur trajet selon leur destination.

Métro d’Alger : des horaires prolongés durant l’été

Pour la saison estivale 2026, la Société d’exploitation du Métro d’Alger (SEMA) a annoncé une prolongation des horaires d’exploitation jusqu’à 23h00 tous les jours de la semaine, afin d’accompagner l’augmentation des déplacements durant cette période.

Les horaires sont également prolongés jusqu’à minuit les vendredis et samedis, dans le cadre d’un dispositif spécial mis en place pour le week-end.

À retenir :

Du dimanche au jeudi : jusqu’à 23h00

Vendredi et samedi : jusqu’à 00h00

Ces horaires correspondent au programme estival annoncé par la SEMA et peuvent faire l’objet de modifications ponctuelles en fonction des circonstances.

Le fonctionnement du métro peut également être temporairement adapté lors d’opérations de maintenance ou de travaux techniques. Ces modifications peuvent concerner les itinéraires, les correspondances ou les quais à utiliser.

La SEMA invite alors les voyageurs à consulter les panneaux d’information et les annonces sonores dans les stations et les rames, ainsi qu’à suivre les indications des agents.

Pour les usagers du Métro d’Alger, ces informations permettent donc de mieux préparer leurs déplacements et d’éviter les mauvaises surprises, notamment lors des périodes de travaux ou de changements du plan d’exploitation.