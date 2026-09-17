Métro d’Alger : circulation partiellement interrompue ce week-end en raison de travaux

À l’approche de la rentrée scolaire, les usagers des transports algérois devront de nouveau s’adapter. Alors que les récentes perturbations subies sur le réseau ont suscité l’agacement de nombreux voyageurs confrontés à des ralentissements répétés, la Société d’exploitation du métro d’Alger (SEMA) entame la phase finale de son programme de rénovation.

Afin de finaliser les révisions techniques des installations avant la reprise massive de la circulation à la fin du mois, une nouvelle série d’interventions sur les voies est planifiée en fin de semaine.

Un tronçon à l’arrêt durant deux matinées

Les opérations de maintenance ciblent spécifiquement la section reliant les stations Amirouche et Haï El Badr. Les équipes techniques interviendront au cours de deux sessions nocturnes : dans la nuit de jeudi à vendredi, puis dans celle de vendredi à samedi.

Par conséquent, la circulation des rames sera suspendue sur la partie concernée durant le début de matinée, le vendredi et le samedi, avec une reprise normale du service fixée à 8 h 00.

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Durant ces créneaux horaires, la ligne ne restera exploitée que sur sa portion nord, assurant les trajets entre Place des Martyrs et Les Fusillés dans les deux sens.

Un réseau de bus de remplacement mis en place

Pour pallier cette fermeture temporaire et limiter les désagréments sur les trajets du matin, un dispositif d’autobus de relais prendra le relais de 5 h 00 à 8 h 00.

Deux liaisons temporaires transporteront les passagers. Un premier parcours assurera la navette entre les stations El Harrach Centre et Les Fusillés. Puis, un second itinéraire effectuera les trajets entre Aïn Naâdja et Les Fusillés.

L’entreprise d’exploitation garantit qu’il s’agit de l’ultime étape de cette campagne d’entretien. La ligne principale devrait ainsi retrouver son rythme de passage régulier d’ici la fin du mois.

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Si ces coupures répétées ont de quoi agacer les usagers au quotidien, ces interventions techniques demeurent indispensables pour garantir la sécurité du réseau et la fiabilité des équipements.

Avec la concrétisation de cette dernière étape de maintenance, l’exploitation devrait retrouver son rythme et sa fréquence habituels d’ici la fin du mois de septembre, assurant ainsi un service optimal pour la rentrée sociale.