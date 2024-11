Métro d’Alger : 2 nouvelles lignes pour un transport urbain fluide et rapide en 2026

Alger est confrontée à des problèmes de circulation récurrents avec des embouteillages qui paralysent quotidiennement les principaux axes routiers de la capitale. Rendant les déplacements pénibles pour les habitants d’Alger, notamment aux heures de pointe. Le Directeur du Développement des infrastructures routières au ministère des Travaux publics et des infrastructures de base, Smail Rbehi, a annoncé que deux projets d’extension du métro d’Alger sont en cours d’élaboration et devraient être entièrement opérationnels en 2026.

Ces 2 projets du métro d’Alger s’inscrivent alors dans la volonté des autorités à renforcer la couverture de transport urbain à Alger, afin de répondre à la demande croissante de la mobilité urbaine et d’alléger la pression sur le trafic routier.

Métro d’Alger : 2 nouveaux projets d’extension pour fluidifier le transport urbain

L’amélioration des infrastructures de transport en Algérie revêt un intérêt crucial pour le gouvernement algérien, qui vise à moderniser le secteur et à garantir des déplacements plus fluides et confortables aux citoyens.

À ce titre, deux extensions de métro sont en préparation pour élargir le réseau de transport à Alger. Que voici.

Métro Ain Naadja – Baraki

Pour cet axe, les travaux de génie civil sont achevés. La mise en service de la ligne entre Ian Naadja et Baraki est prévu pour début 2026. Ce projet offrira une alternative à la fois pratique et écologique aux déplacements entre ces deux communes, un trajet fréquemment emprunté à Alger.

Métro El Harrach – Aéroport Houari Boumédiène

Cette extension de métro devrait être opérationnelle en fin d’année de 2026. Ce tronçon permettra de relier rapidement la région d’El Harrach à l’aéroport Houari Boumédiène. Permettant ainsi de réduire la congestion routière autour de l’aéroport, qui est une zone très fréquentée.

Alger : des projets de trains et téléphériques pour repenser la mobilité urbaine

Il est à noter que d’autres projets sont en développement, notamment dans le secteur ferroviaire. En effet, une étude a été réalisée récemment afin de créer une ligne de fer entre Bouinan à Blida et la gare de Rouiba, en passant par diverses villes intermédiaires dont Bougara, Larbaâ, ou encore Hamadi.

Par ailleurs, deux projets de transports par téléphériques sont également prévus. Le premier permettra de relier Trioli à Chevalley. Et l’autre entre Kouba et le palais de la culture, permettant de faciliter l’accès à cet espace culturel.