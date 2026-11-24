Le directeur général de l’Entreprise Métro d’Alger (EMA), Menad Kherfi, a dévoilé les dernières avancées concernant l’extension du réseau métropolitain dans la banlieue de la capitale, un projet d’envergure comprenant plusieurs nouvelles stations et lignes.

S’exprimant ce lundi en marge de l’ouverture du Salon international des travaux publics (SITP), le responsable a confirmé que le réseau connaît actuellement une dynamique soutenue, avec plusieurs prolongements en cours de réalisation et d’autres à l’étude.

Avancement des travaux vers Bab El Oued, Baraki et l’aéroport

Concernant le prolongement de la ligne reliant la Place des Martyrs à Bab El Oued, M. Kherfi a précisé que les travaux ont déjà débuté au niveau de la station Taleb Abderrahmane, tandis que les opérations de creusement seront prochainement lancées aux stations « Trois Horloges » et « Triolet ».

« Le taux d’avancement des travaux de creusement au niveau des stations Taleb Abderrahmane et Baraki a atteint les 40 %. Une fois cette étape achevée, nous entamerons l’équipement des stations », a-t-il indiqué.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie accélère l’interconnexion de ses wilayas : le réseau ferré franchit le cap des 5 700 km

Dans le même sillage, le directeur général a annoncé la fin des travaux de génie civil sur les tronçons reliant El Harrach à l’aéroport international Houari-Boumediene, ainsi que celui allant d’Aïn Naâdja vers Baraki. Ce nouvel axe s’étend sur un linéaire de 13 kilomètres et compte 13 stations.

Cap sur la banlieue ouest et intermodalité à l’est

S’agissant de l’extension du réseau vers la banlieue ouest — prévoyant de relier Triolet, Chevalley, Dely Ibrahim, Chéraga et Ouled Fayet, avec une bifurcation de Dely Ibrahim vers El Achour et Draria —, le premier responsable de l’EMA a assuré que les études techniques sont finalisées et que le lancement des travaux est imminent.

Enfin, interrogé sur une éventuelle extension du métro vers les communes de Rouïba et Réghaïa, Menad Kherfi a souligné que ces deux localités sont déjà desservies par le réseau ferroviaire.

Il a toutefois précisé qu’à l’achèvement de la liaison entre Bab Ezzouar et l’aéroport international d’Alger, une interconnexion sera assurée avec le train ainsi que le tramway, renforçant ainsi l’intermodalité dans l’est de la capitale.

🟢 A LIRE AUSSI : Batteries au lithium en Algérie : le chantier officiellement lancé par Tebboune