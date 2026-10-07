Métro d’Alger : plusieurs extensions et nouvelles stations, découvrez l’avancée des travaux en images

Le métro d’Alger poursuit son extension avec plusieurs chantiers ouverts à différents points de la capitale. D’Aïn Naâdja à Baraki, de la place des Martyrs à Bab El Oued et jusqu’à l’aéroport international Houari-Boumediene, les travaux avancent sur plusieurs tronçons destinés à élargir le réseau et à renforcer les liaisons entre les principaux pôles de la capitale.

Ces opérations figurent parmi les projets du « plan jaune » consacré au développement et à la modernisation d’Alger, notamment à travers la diversification des moyens de transport guidé. Parmi les chantiers en cours, l’extension vers le centre de Baraki prévoit à elle seule 6 km de ligne et six stations.

Métro d’Alger : six kilomètres et six stations prévus entre Aïn Naâdja et Baraki

À Baraki, les travaux se poursuivent notamment au niveau de la station Belarbi, située dans le jardin « El Djenina », au centre-ville. Cette infrastructure constitue l’une des étapes de l’extension du métro depuis la station de Baraki, implantée à proximité du siège de la circonscription administrative, vers le centre-ville.

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Le chantier doit ensuite passer à une nouvelle phase avec le creusement du tunnel. À terme, le prolongement reliant Aïn Naâdja au centre de Baraki s’étendra sur 6 kilomètres et desservira six stations.

Cette extension doit ainsi rapprocher davantage le réseau du métro des zones urbaines de Baraki, avec un tracé qui progresse progressivement depuis la station existante vers le coeur de la commune.

Métro d’Alger : le prolongement vers Bab El Oued avance aussi

Un autre chantier se poursuit du côté de la place des Martyrs. Les travaux de réalisation de la station Taleb Abderrahmane avancent dans le cadre du prolongement de la ligne en direction de Bab El Oued.

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Ce tronçon s’étend sur 0,9 kilomètre. Après l’achèvement de cette étape, les travaux de creusement du tunnel doivent commencer.

Le chantier s’inscrit lui aussi dans le programme d’extension du réseau du métro d’Alger, avec l’objectif de poursuivre le maillage du transport souterrain dans la capitale.

Une autre ligne doit relier le métro d’Alger à l’aéroport Houari-Boumediene

Le programme comprend également un troisième axe particulièrement important pour les déplacements dans la capitale : la liaison entre Bach Djerrah et l’aéroport international Houari-Boumediene, avec un passage par Bab Ezzouar.

Selon les informations communiquées par la wilaya d’Alger, les travaux de cette liaison approchent de leur terme. Le chantier a enregistré une avancée notable à travers ses différentes étapes de réalisation.

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Avec ces différents prolongements, le réseau du métro d’Alger poursuit donc son développement sur plusieurs fronts, entre l’extension vers Baraki, la progression vers Bab El Oued et la future liaison avec l’aéroport.