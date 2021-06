Méthode pour supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne avec Bg remover

Parfois, nous devons supprimer l’arrière-plan d’une image, puis le remplacer par quelque chose de plus important. Par exemple, créer une photo selon nos envies puis l’envoyer à des proches et amis à l’occasion de Noël, Nouvel An. Dans cet article, je vais vous montrer comment utiliser Bg remover afin de supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne. Mais avant, rappelons d’abord que cet outil a des fonctionnalités très poussées; ce qui justifie son usage par la majorité des graphistes. Ce nom « graphiste » ne veut pas dire avoir une qualification avant de l’utiliser. Parce que l’outil est très simple de toutes les façons.

À propos de l’outil de suppression de fond de photo

Supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne signifie supprimer l’arrière-plan de l’image pour qu’elle devienne un arrière-plan blanc transparent (ou flou).

Quel est l’avantage de supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne ? Après avoir séparé l’arrière-plan de l’image, vous pouvez combiner les arrière-plans souhaités. Ou vous pouvez simplement garder l’objet dans cette image.

Dans le passé, lorsque nous voulions supprimer l’arrière-plan d’une image, nous devions trouver des logiciels comme Photoshop, FotoFlexer, etc. même Word pouvait le faire également. Ces logiciels ont l’inconvénient de vous prendre beaucoup de temps. Mais aujourd’hui ce travail est devenu simple avec les outils en ligne et plus performants.

Ces outils sont généralement intégrés à un site Web en ligne équipé de la technologie d’IA. Ce qui permet de supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne avec précision et rapidité. L’un de ces outils est la Bg remover de depositphotos.

Outil Bg remover c’est quoi ?

Comme tout autre outil de traitement d’image, Bg remover est intégré au site depositphotos.com. Sa fonction principale est de supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne. Son usage nécessite zéro compétence et est bon pour être utilisé d’une façon professionnelle ou personnelle. De plus, son utilisation permet d’économiser de l’argent et réduit considérablement le temps de travail. Mieux encore, il est 100% automatique et chacune de ces fonctions est sollicitée en un seul clic.

Comment supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne avec Bg remover ?

Pas besoin de compétence puisque cela est très facile. Je vais juste vous donner quelques astuces à suivre afin d’y parvenir. Pour commencer, fais le premier pas en allant sur le site depositphotos. Une fois sur le site vous devez créer un compte. Ce dernier vous servira de mémoire de stockage de vos images traitées.

Vu la simplicité du site, vous pouvez déjà téléverser une image depuis l’affichage du site. Pour le faire, cliquez sur le bouton bleu “Téléverser l’image” puis choisissez une image depuis votre galerie. Juste après cela, vous devez laisser l’outil faire son travail. Une fois terminé, l’image traitée sera affichée et vous pouvez la vérifier. Lorsque vous allez décider d’enregistrer l’image, cliquez simplement sur le bouton Télécharger image. Ainsi, il entrera directement dans votre compte créer préalablement. Mais au cas où vous n’aurez pas créé un compte au préalable, l’outil vous imposera de le faire lorsque vous essayez de télécharger l’image traitée.

L’outil Bg remover est un complet en traitement d’image. Il prend différents types d’images telles que les photos de personne, d’animal et du graphisme.

2- Bg Remover : Avantages

Bg remover est d’abord un outil très connu pour supprimer l’arrière plan d’une image en ligne. Le plus grand avantage de cet outil en ligne est qu’il utilise la technologie de l’IA pour supprimer automatiquement l’arrière-plan de l’image de manière extrêmement précise; sans que la plupart d’entre nous aient besoin de le peaufiner. De plus, il est très rapide, ce qui signifie que vous pouvez traiter un grand nombre d’images en un temps record. Il vous donne plus de flexibilité et de productivité dans votre travail.

Comment supprimer l’arrière-plan d’une image en ligne sur un téléphone ?

L’usage du téléphone mobile est plus fréquent que l’ordinateur. La plupart des publications Facebook, Instagram et autres se font à travers ce canal. Pour supprimer l’arrière-plan d’une image sur un le téléphone, vous pouvez utiliser également Bg remover; car sa version portable est aussi conviviale. Vous procédez de la même façon que précédemment. Mais à ce niveau, il faut que vous ayez l’image dans la galerie de votre téléphone.

Peut-on supprimer l’arrière-plan d’une image GIF ?

En plus de supprimer l’arrière-plan d’une image statique avec l’extension (JPG, PNG), vous pouvez également supprimer l’arrière-plan d’un GIF animé en utilisant Bg remover de depositphotos, site Web de stockage d’image et de photo. Afin d’y parvenir, vous devez respecter les instructions précédentes.

Conclusion

Dans cet article, nous vous avions présenté l’un des outils de suppression de l’arrière-plan d’une image en ligne. En effet, cet outil est considéré comme meilleur parmi tant d’autres aujourd’hui. Cependant, si vous cherchez à être plus rapide et productif cet outil augmentera une touche de perfection et de professionnalisme dans votre travail. Simple, fiable et rapide, il supprime l’arrière-plan d’une image avec un rendu de haute qualité.