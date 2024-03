Méthode Petkovic, but de Benzia, Belaïli… les confidences de l’adjoint Neghiz

L’adjoint du sélectionneur national, Nabil Neghzi, a été l’invité sur le plateau d’une émission sportive diffusée sur la télévision nationale. Il a fait plusieurs confidences, en ce qui concerne notamment la méthode Petkovic, le but splendide de Yassine Benzia ou encore Youcef Belaïli.

Vladimir Petkovic aura réussi ses débuts à la tête de l’équipe d’Algérie. Il sera appelé à confirmer lors du prochain rassemblement en mois de juin, qui sera ponctué par les deux matchs face à l’Ouganda et la Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. L’adjoint, Nabil Neghiz, parle pour la première fois de la méthode Petkovic.

« Ce fut un stage agréable de dix jours, malgré les quelques blessures. C’est au fil des jours que le sélectionneur national a commencé à avoir une idée sur son groupe. C’est une nouvelle ère qui commence […] Petkovic a fait preuve d’un très bon sens organisationnel grâce à son expérience. Pour son premier stage, le courant entre lui et les joueurs passait très bien », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « À la fin du stage, Petkovic a demandé à tous les joueurs de redoubler d’efforts avec leurs clubs. Il leur a dit : « Soyez au top de votre niveau et mettez-moi dans l’embarras pour établir la liste des convoqués pour le prochain stage ». Il a aussi fait savoir à tous les joueurs que leurs places ne sont pas garanties et que leur convocation pour le prochain rassemblement passera par leurs bonnes performances avec leurs équipes », a-t-il confié.

Porte toujours ouverte pour Belaïli ?

Youcef Belaïli n’a pas été retenu pour le dernier stage des Verts. Cela a ouvert les portes aux spéculations si c’est la fin pour le joueur avec la sélection nationale. Mais selon Neghiz, les porte de l’EN sont toujours ouvertes pour l’attaquant vedette du MCA.

« Moi et Petkovic avons assisté à un entraineur du Mouloudia au CTN de Sidi Moussa après la fin d’une réunion technique. Il n’a pas hésité à me demander qui est le joueur qui portait un soulier rouge, je lui ai tout de suite répondu que c’est Belaïli. C’est un joueur doué qui pourra encore servir l’équipe d’Algérie à l’avenir », a-t-il révélé.

La confidence de Neghiz sur le but splendide de Benzia

Lors de son passage sur le plateau de l’émission sportive, Nabil Neghiz a commenté le but sensationnel de Yassine Benzia lors du match face à l’Afrique du Sud.

« Le retour Yassine Benzia en sélection est juste une récompense à ses performances avec son équipe. Il s’est distingué par un but sur un coup de génie face à l’Afrique du Sud. Après le match, pour vous faire une confidence, il nous a dit comme si c’était un ange qui avait levé la balle pour ensuite la reprendre par un coup de ciseau. On est content pour le joueur qui a tant souffert avant de retrouver son meilleur niveau », confia Neghiz.