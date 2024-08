Méthode CTC : détecter le cancer par un simple prélèvement sanguin

Le cancer, une maladie complexe qui continue de faire l’objet de nombreuses recherches. Parmi les avancées les plus prometteuses de ces dernières années, on retrouve la détection des cellules tumorales circulantes (CTC). Mais qu’est-ce que ces cellules et comment peuvent-elles révolutionner le dépistage du cancer ?

La méthode CTC se base sur un simple test sanguin. Elle a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le dépistage de certains types de cancer. Cependant, seuls quelques pays l’utilisent à l’heure actuelle ; citons l’Allemagne, l’Italie et les États-Unis.

Les résultats obtenus à partir de l’analyse d’un échantillon de sang à l’aide d’un appareil spécial permettent de détecter les cellules cancéreuses, leur nombre et même le type de cancer. De plus, le dépistage peut s’effectuer à un stade très précoce du cancer.

Grâce à la méthode CTC, il est désormais possible de détecter les cellules de la tumeur dans la circulation sanguine avant qu’elles n’atteignent une certaine taille. C’est-à-dire avant qu’elles n’atteignent une taille pouvant être détectée par les méthodes de dépistage traditionnelles.

Ainsi, la méthode CTC permet donc d’organiser le traitement à un stade précoce et de prédire la réponse du cancer au traitement. En fournissant une planification personnalisée du traitement, elle offre également au patient un processus de dépistage plus confortable.

Comment s’effectue la méthode CTC et à qui est-elle destinée ?

Imaginez une cellule cancéreuse qui se détache de la tumeur principale pour voyager dans le sang. C’est ce qu’on appelle une cellule tumorale circulante (CTC). Ces cellules sont comme des « espions » que la tumeur envoie pour coloniser d’autres organes et former de nouvelles métastases.

Par ailleurs, la méthode CTC s’applique à tout patient qui n’a pas de problème de don de sang. Un tube de sang prélevé sur le patient est analysé à l’aide d’un appareil spécial, peu importe que le patient ait faim ou qu’il soit rassasié. En effet, il n’est pas nécessaire que le patient vienne pour un prélèvement de sang.

Certains cancers (comme les tumeurs du poumon, du sein, de la prostate et du côlon) peuvent se détecter à un stade précoce grâce à la nouvelle méthode CTC. Ces types de cancer possèdent des marqueurs que les autres cellules sanguines ne possèdent pas. À un stade ultérieur, les médecins peuvent même identifier l’organe auquel elles appartiennent.

Quelles sont les étapes de la méthode CTC ?

Dans un premier temps, nous isolons les cellules sanguines classiques du prélèvement. Des algorithmes spécifiques recherchent alors toute autre structure cellulaire présente. En éliminant les cellules sanguines, nous obtenons un liquide enrichi en cellules circulantes. Ce liquide est ensuite préparé pour une analyse plus approfondie.

Dans un second temps, nous analysons la surface des cellules de ce liquide pour y détecter d’éventuelles cellules cancéreuses. Si ces cellules présentent les caractéristiques spécifiques du cancer et si leur nombre dépasse un certain seuil, le diagnostic est confirmé.

Ainsi, cette nouvelle méthode permet non seulement de capturer les cellules cancéreuses, mais aussi de quantifier leur présence et de fournir des indications sur le type de cancer. L’ensemble du processus se réalise en seulement quatre jours.

L’analyse des CTC permet aux médecins d’adapter rapidement le traitement en fonction de la réponse du patient, offrant ainsi de meilleures chances de succès. Cependant, il est important de noter que cette méthode ne remplace pas les autres examens et qu’on doit l’interpréter en lien avec les résultats cliniques du patient.

Les CTC, un outil précieux pour quels cancers ?

La recherche sur les cellules tumorales circulantes (CTC) est particulièrement active dans les cancers suivants :

Cancer du sein : Les CTC peuvent aider à prédire la récurrence de la maladie après une chirurgie.

Cancer du côlon : On utilise les CTC pour surveiller l'efficacité des traitements et détecter une éventuelle résistance.

Cancer du poumon : Les CTC peuvent aider à diagnostiquer les métastases cérébrales et à sélectionner les traitements les plus adaptés.

Les recherches s'étendent également à d'autres types de cancer comme la prostate, le pancréas ou l'ovaire.

En dernière instance, il est crucial de comprendre que l’analyse des CTC est un outil complémentaire dans le diagnostic et le suivi des cancers. Toutefois, l’absence de CTC ne doit pas être interprétée comme un faux négatif. D’autres examens sont nécessaires pour affirmer l’absence de maladie.

La méthode CTC est donc un outil précieux, mais qui présente des limites. De ce fait, il est essentiel de communiquer clairement ces limites aux patients et aux professionnels de santé pour éviter toute interprétation erronée des résultats.