Météo : vents violents sur plusieurs wilayas

Dans une alerte émise par les services de l’Office national de météorologie, des vents forts parfois en rafales devront continuer à s’abattre sur plusieurs régions durant toute la journée de ce mercredi 2 février 2022. Des vents de sable affecteront également plusieurs wilayas du sud.

Sur sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé trois wilayas en vigilance orange « vent violent ». Il s’agit des wilayas de Tebessa, Batna et Khenchela. Les vents attendus peuvent atteindre les 60 km/h, et ce, jusqu’à 18 h 00 de ce mercredi.

D’autres wilayas sont placées sous vigilance jaune « vent violent », indique la même source. Les wilayas concernées sont Msila, Oum-El-Bouaghi, Skikda, El-Mghair, Biskra, El-Tarf, Ouled-Djellal.

Plusieurs autres wilayas du sud du pays, concernées par les vents, notamment les oasis, devront également connaitre des soulèvements de sable. La validité de l’alerte s’étalera jusqu’à 18 h 00.

Les prévisions météo pour ce mercredi

Sur les régions de l’ouest du pays, mise à part quelques bancs de brume locaux dans les vallées, le temps sera généralement dégagé durant la journée. À l’est, le temps sera nuageux avec quelques pluies, s’améliorant progressivement à partir de l’après-midi.

Au centre du pays, l’on s’attend à quelques passages nuageux sur les régions côtières et intérieures du centre-est en matinée, puis le ciel sera dégagé en général. Sur les régions sahariennes, le temps sera dégagé à partiellement voilé.

Les températures maximales attendues durant cette journée, seront entre 16 et 23 degrés sur les régions côtières, entre 10 et 21 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 28 degrés sur les régions sahariennes.