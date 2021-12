Météo : vents violents sur plusieurs régions côtières

Les régions côtières de l’ouest du pays seront au rendez-vous ce mercredi 15 décembre avec des vents violents provoquant l’agitation de la mer, indique l’Office national de météorologie.

Selon la carte de vigilance publiée sur le site de Météo Algérie, les côtes de Ténes, Mostaganem, Arzew, Oran, Béni Saf Ghazaouet et Marsa Ben Mhidi sont placées en vigilance jaune « vent violent » et « vagues dangereuses ».

La validité de l’alerte s’étalera à compter de 06 h 00 du matin de ce mercredi jusqu’à l’aube de demain jeudi à 03 h 00, précise encore la même source.

Les prévisions météo de ce mercredi

Pour ce qui est des prévisions météo sur les régions du nord du pays, excepté quelques bancs de brume et/ou de brouillard locaux en matinée notamment dans les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux ouest et centre, puis le ciel sera généralement dégagé.

Des formations de gelée matinale sont également attendues sur les hauts plateaux et les Aurès, indique la même source dans ses prévisions pour cette même journée.

Sur les régions sahariennes, le ciel sera voilé à peu nuageux sur le sud-ouest. Il sera également souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar, le Tassili et le Sahara central. Sur les autres régions sahariennes, le temps sera généralement dégagé.

Les températures maximales attendues pour ce mercredi seront entre 15 et 18 degrés sur les régions côtières, entre 11 et 18 degrés sur les régions intérieures et entre 12 et 31 degrés sur les régions sahariennes.