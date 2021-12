Météo : vents violents et vagues dangereuses sur les zones côtières

Des vents forts provoquant l’agitation de la mer toucheront presque la totalité de l’ensemble de la bande côtière du pays ce dimanche 26 décembre 2021, selon l’Office national de météorologie.

Les vents signalés dans la carte de vigilance de niveau « jaune » et « orange » sont prévus à compter de 06 h 00 du matin de ce dimanche jusqu’à l’aube de demain lundi, précise la même source.

Les zones côtières concernées par la vigilance jaune « vents violents et vagues dangereuses » sont les côtes d’El Kala, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaia, Azefoune, Déllys et Alger.

Les régions concernées par la vigilance orange sont les côtes de Bouharoune, Ténés, Mostaganem, Arzew, Oran, Béni Saf et Ghazaouat.

Les prévisions météo de ce dimanche 26 décembre

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué que les wilayas de l’ouest du pays devront connaitre, dans les prochaines heures, l’arrivée d’une perturbation. Les autres régions du nord du pays seront également touchées à partir de ce dimanche.

Selon les prévisions météo, les pluies attendues sur plusieurs régions du nord du pays sont estimées à 50 mm localement, et ce, jusqu’à demain lundi. Sur les régions sahariennes, le temps sera généralement dégagé à part quelques pluies attendues sur le sud-ouest.

Pour les températures maximales attendues pour la journée de ce lundi, Météo Algérie prévoit entre 11 et 18 degrés sur les régions côtières, entre 8 et 16 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 26 degrés sur les régions sahariennes.