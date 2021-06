Météo : Vents violents et soulevemet de sable dans plusieurs wilays

Les services météorologiques ont prévu, pour la journée d’aujourd’hui et de demain, la persistance d’un temps nuageux sur les régions ouest et est, avec une stabilité dans les régions du centre-nord.

Les prévisions montrent des formations nuageuses sur Tiaret, El Bayadh, Chlef, Laghouat et Djelfa.

Dans leur bulletin météorologique, les services compétents ont mis en évidence la continuation de ces perturbations nuageuses et ont formulé et la possibilité de précipitations à Annaba, Guelma, Constantine, Batna, Biskra et M’Sila.

Alerte météo : vents forts et tempêtes de sable dans 10 wilayas

Les services météorologiques ont averti, ce samedi 19 juin 2021, dans un bulletin météorologique, de la présence de vents forts et de tempêtes de sable dans 10 Wilays .

Ces derniers ont indiqué que les Wilayas concernées sont : Laghouat, Tiaret, Saïda, Ouargla, El-Bayadh, Naâma, Ghardaia, El Menia Timimoun et Touggourt.

Avant d’ajouter que les wilayas de Ouargla et Touggourt connaîtront une forte vague de chaleur.

Des orages dans 12 Wilayas et une vague de chaleur dans les régions du sud

Hier, les services météorologiques avait averti, dans un bulletin météorologique spécial, d’orages dans 12 Wilayas et d’une forte vague de chaleur dans 6 Wilayas du sud de l’Algérie.