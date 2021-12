Météo : vents violents et retour des pluies dans plusieurs wilayas

Les précipitations seront de retour sur plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays à partir de l’après-midi de ce mercredi 8 décembre. Durant la journée, des vents violets souffleront sur plusieurs autres régions du pays.

Concernant les pluies, Météo Algérie a indiqué dans un bulletin spécial qu’elles commenceront à partir de 15 h 00 jusqu’à minuit de ce mercredi.

Les wilayas concernées par cette alerte de niveau de vigilance jaune sont Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Taref.

Les températures maximales attendues pour cette journée seront, selon la même source, entre 15 et 18 degrés sur les régions côtières, entre 06 et 16 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 30 degrés sur les régions sahariennes.

Vents violents sur plusieurs wilayas

Dans un autre bulletin météo spécial (BMS), l’ONM prévoit de violentes rafales de vent sur les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza et Blida.

Cette situation devra durer jusqu’à 21 h 00 avec des rafales Ouest à Sud, estimées à 60/70 km/h et pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h.

D’autres wilayas sont également concernées par les violentes rafales de vent. Il s’agit de Sidi Bel Abbes, Saïda, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Medea, M’sila, Djelfa, Laghouat et El Bayadh.

La validité de l’alerte s’étalera à partir de 9 h 00 jusqu’à 23 h 00 avec des rafales Ouest à Nord-Ouest estimés à 60/70 km/h pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h.