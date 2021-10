Météo : vents violents et quelques pluies sur plusieurs régions

Les services de l’Office national de météorologie ont fait état de vents violents sur l’ensemble de la bande côtière durant cette journée de lundi 4 octobre. Quelques pluies seront également au rendez-vous dans les régions intérieures.

En effet, Météo Algérie a placé plusieurs régions des wilayas côtières en vigilance jaune « vents et vagues dangereuses ». Les rafales pourront atteindre les 60 km/h, notamment au niveau des régions du centre et de l’ouest du pays.

Les vents prévus pour la journée de ce mardi jusqu’à l’aube de demain mardi, provoqueront également une agitation particulière de la mer. La hauteur des vagues attendues atteindra les 3 mètres, et ce, à compter de ma mi-journée d’aujourd’hui.

Les régions côtières concernées selon la carte de vigilance sont : Marsa Ben Mhidi, Ghazaouat, Béni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem, Ténés, Bouharoun, Alger, Dellys, Azefoune, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

Le temps pour cette journée de lundi

Concernant le temps sur les régions ouest et centre, Météo Algérie a fait état de passages nuageux, parfois denses avec quelques pluies pouvant prendre parfois un caractère orageux se dégageant progressivement à partir de l’après-midi.

Pour les régions de l’Est, le temps sera partiellement voilé le matin devenant progressivement nuageux avec quelques pluies parfois orageuses sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès l’après-midi, s’atténuant en soirée.

Dans les régions sahariennes, le temps sera partiellement voilé sur le sud-ouest, le nord du Sahara et les oasis. Il sera généralement dégagé sur les autres régions sahariennes, précise encore la même source.

Les températures prévues pour cette même journée seront entre 24 et 28 sur les régions côtières, 23 et 33 sur les régions intérieures et de 32 à 42 sur les régions sahariennes.