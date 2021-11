Météo : vents violents dans 11 wilayas du nord

Les services de l’Office de météorologie ont indiqué, dans un bulletin météo, que les rafales de vent vont se poursuivre, pour cette journée de lundi 1er novembre, dans plusieurs wilayas du nord du pays.

Dans la carte de vigilance publiée ce lundi, pas moins de 11 wilayas côtières sont placées en vigilance jaune (vents violents). Il s’agit de Alger, Tipasa, Béjaia, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Ain Témouchent, Skikda, Jijel, Boumerdès et Oran.

La vitesse des rafales attendues est estimée à plus de 60 km/h. La validité du bulletin devra s’étaler, selon la même source, jusqu’à 18 h 00 de cette même journée.

Les rafales attendues provoqueront l’agitation de la mer dans l’ensemble des zones côtières du pays. La hauteur des vagues sera de 3 mètres, et ce, jusqu’à l’aube de demain mardi.

Il s’agit donc des côtes de Bejaia, Jijel, Azefoun, Déllys, Alger, Bouharoune, Ténés, Arzew, Béni Saf, Ghazaouat, Marsa Ben Mhidi, Skikda, Annaba et El Kala.

Les prévisions de ce lundi 1er novembre

Pour ce qui est des prévisions de ce lundi, météo Algérie a fait état d’un temps dégagé avec quelques nuages sans effet sur les régions de l’ouest du pays.

À l’est et au centre, le temps sera marqué par des passages nuageux pouvant entrainer quelques gouttes de pluie. Cette situation devra rejoindre le centre du pays durant la soirée de ce lundi.

Pour ce qui est des températures maximales prévues ce mercredi, l’on note entre 26 et 30 degrés sur les régions côtières, entre 23 et 30 degrés sur les régions intérieures et de 29 et 38 degrés sur les régions sahariennes.