Les conditions météorologiques s’annoncent venteuses sur plusieurs régions côtières de l’Algérie aujourd’hui et demain, à savoir les 21 et 22 novembre. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique d’alerte de niveau 1, de couleur jaune, annonçant des vents forts dans plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre du pays pour ce samedi.

Le phénomène devrait également concerner davantage de régions dimanche, avec des vents annoncés sur une partie du littoral Centre et Est, selon les prévisions météorologiques.

Alerte météo : des vents forts ce samedi dans quatre wilayas

Pour la journée de ce samedi 21 novembre, les services météorologiques signalent des vents soutenus dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Mostaganem et Oran.

Selon le bulletin d’alerte, le phénomène a débuté à 6h00 du matin et restera valable jusqu’à 21h00. Cette alerte de niveau 1, classée en jaune, appelle à la vigilance dans les régions concernées, notamment pour les déplacements et les activités en extérieur.

Les conditions venteuses pourraient affecter particulièrement les zones côtières et les secteurs exposés, où les rafales peuvent rendre les déplacements plus délicats.

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Météo du dimanche 22 novembre : les vents s’étendent au Centre et à l’Est

La situation météorologique devrait évoluer dimanche, avec des vents forts annoncés dans un plus grand nombre de wilayas côtières. Les régions concernées seront El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza et Chlef.

Cette prévision concerne ainsi une large partie du littoral allant de l’Est jusqu’au Centre du pays. Les habitants de ces régions devront rester attentifs à l’évolution des conditions météorologiques, particulièrement lors des déplacements et des activités en bord de mer.

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Protection civile : huit incendies enregistrés, un feu de forêt toujours en cours à Tizi Ouzou

Par ailleurs, la Direction générale de la Protection civile a enregistré huit incendies vendredi, à travers plusieurs wilayas du pays, selon son bilan communiqué à 17h00.

Ces incendies ont concerné la végétation, les récoltes agricoles, les oasis de palmiers ainsi que les bottes de foin. Sept foyers ont été maîtrisés par les équipes de la Protection civile.

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En revanche, les opérations d’extinction se poursuivaient pour un incendie de forêt signalé dans la wilaya de Tizi Ouzou, au moment de la publication du bilan.

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