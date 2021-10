Météo : vents forts sur les régions côtières de l’Est du pays

Des vents forts en rafales souffleront mardi sur plusieurs wilayas côtières de l’est du pays, a annoncé ce jeudi l’Office national de la météorologie (ONM) dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Dans sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé 4 régions côtières en alerte de niveau deux « vents violents et vagues dangereuses ». Les zones côtières concernées sont celles de Jijel et Skikda (vigilance jeune), Annaba et El Kala (vigilance orange).

Les vents attendus pourront atteindre et dépasser les 50 km/h sur l’ensemble des régions citées. Ces rafales pourront également provoquer des vagues atteignant ou dépassant les 4 mètres, précise encore la même source.

La validité du bulletin en question s’étalera de 06 h 00 du matin de ce jeudi jusqu’à l’aube de demain vendredi 8 octobre vers 03 h 00 du matin, indique Météo Algérie.

Les prévisions météo de ce jeudi 7 octobre 2021

Concernant les prévisions météo pour cette journée de jeudi dans les régions Ouest et Centre, l’ONM a indiqué qu’excepté quelques bancs de brume locaux près des côtes ouest en début de matinée, le temps sera généralement dégagé à peu nuageux.

Sur les régions Est, Météo Algérie prévoit des passages nuageux pouvant être localement assez denses près des côtes de l’extrême Est et engendrer quelques pluies éparses à partir de l’après-midi.

En outre, le temps généralement dégagé à peu nuageux sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Sur les régions Sahariennes, le temps sera partiellement voilé sur les régions de Béchar, le Sahara central et le sud des oasis et généralement dégagé sur les autres régions.

Pour ce qui est des températures attendues pour ce jeudi, elles seront entre 24 et 31 degrés sur les régions côtières, de 22 à 31 degrés sur les régions intérieures et entre 30 et 43 sur les régions sahariennes.