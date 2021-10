Météo : vents et vagues dangereuses sur plusieurs zones côtières

Les rafales de vent qui caractérisent les zones côtières du pays ces derniers jours, vont se poursuivre durant cette journée du mardi 12 octobre 2021 dans plusieurs wilayas.

Dans une alerte publiée par Météo Algérie, plusieurs zones côtières ont été placées en vigilance jaune « vagues dangereuses ». Il s’agit des côtes de l’extrême Est et de l’Ouest du pays.

Les régions de l’est concernées sont donc Annaba, El Kala. Pour ce qui est des zones de l’ouest du pays, Météo Algérie indique qu’il s’agit de Ténés, Mostaganem, Arzew, Oran, Béni Saf, Ghazaouat et Marsa Ben Mhidi.

Les rafales attendues peuvent dépasser les 50 km/h provoquant ainsi l’agitation de la mer avec des vagues pouvant atteindre les 2 mètres de hauteur. Le bulletin sera valide jusqu’à minuit de cette même journée.

Les prévisions météo pour ce mardi 12 octobre

Dans ses prévisions pour le cours de cette même journée, Météo Algérie prévoit pour les régions ouest et centre quelques nuages bas en début matinée près des côtes ouest. Ensuite, le temps sera partiellement voilé en général.

Selon la même source, des développements de foyers orageux isolés auront lieu à partir de l’après-midi sur l’intérieur de l’ouest ainsi que sur les hauts plateaux, engendrant quelques pluies par endroits.

Sur les régions de l’est du pays, excepte quelques nuages bas en matinée, le temps sera dégagé à partiellement voilé, devenant de plus en plus voilé sur les hauts plateaux et les Aurès en fin d’après-midi.

Pour les régions sahariennes, le temps sera généralement dégagé sur la région de Tindouf, l’extrême sud, le long de la frontière algéro-malienne et le Sahara oriental. Sur les autres régions sahariennes, le temps sera partiellement voilé avec une faible tendance orageuse sur le nord Sahara à partir de l’après-midi.

Les températures attendues pour cette journée de mardi, seront entre 24 et 27 degrés sur les régions côtières, de 30 à 23 degrés sur les régions intérieures et entre 27 et 40 degrés sur les régions sahariennes.