Météo : vents et vagues dangereuses sur plusieurs zones côtières

Les services de météo Algérie ont mis en garde ce samedi contre des vents et une agitation particulière de la mer sur plusieurs zones côtières du pays. Les rafales peuvent, en effet, provoquer des « vagues dangereuses ».

Selon la carte de vigilance publiée sur le site de l’Office de météorologie, les régions côtières concernées par cette alerte de niveau « jaune » sont les côtes de Bouharoune, Ténés, Mostaganem, Arzew, Orna et Beni Saf.

Pour ce qui est des autres régions du pays, aucune vigilance particulière n’a été émise concernant le temps. Ainsi, le soleil et le beau temps devront persister durant tout le long de cette journée, hormis quelques passages nuageux avec quelques gouttes de pluie sur les hauts plateaux et le nord du Sahara.

Concernant les températures maximales attendues pour la journée de ce lundi, Météo Algérie prévoit entre 9 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 11 et 14 degrés sur les régions intérieures et entre 13 et 23 degrés sur les régions sahariennes.

Vers le retour des pluies sur plusieurs régions

Cette situation ne devra tarder selon les prévisions de météo Algérie, puisqu’une perturbation active est attendue pour cette soirée sur plusieurs régions de l’ouest du pays. Ce changement devra également regagner les autres régions du nord du pays durant la journée de demain dimanche.

En effet, les prévisions météo font état de chute de pluie à compter du début de la semaine avec des quantités estimées à 50 mm localement, et ce, jusqu’au lundi prochain.