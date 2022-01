Météo : vents et soulèvement de sable dans plusieurs wilayas

C’est un soleil éclatant qui brillera aujourd’hui, et ce, tout au long de la journée sur l’ensemble du territoire national excepté quelques nuages qui joueront les timides dans le sud du pays. Quant aux températures, celles-ci seront stables donc toujours fraiches.

Par ailleurs, Des vents violents souffleront, parfois en rafales, sur des wilayas côtières de l’est et de l’ouest du pays, indique, ce samedi, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Les wilayas concernées par ce BMS sont : Marsa Ben M’Hidi, Ghazaouet, Béni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem, Ténès, ainsi que Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba dt El Kala, et ce, à partir de ce samedi à 06h heures jusqu’à l’aube de demain dimanche.

Les vents, qui causeront des soulèvements de sable locaux dans la wilaya de Tindouf placée d’ailleurs en vigilance jaune réduiront considérablement la visibilité. La validité du BMS débute ce samedi à 06h du matin jusqu’à 21h, selon le même bulletin.

Les prévisions de l’ONM

Pour le reste du pays, l’ONM prévoit un ciel dégagé à Alger, Blida, Tizi Ouzou, et sur la majorité des wilayas du centre ainsi que sur l’est et l’ouest du pays.

Du côté du Sahara, le soleil sera toujours au rendez-vous. L’office prévoit donc un ciel bleu sur la majorité des wilayas du sud algérien. Quelques passages nuageux ne seront pas à exclure dans la wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Ilizi et Ouargla. Un ciel partiellement voilé est également prévu à In Guezzam et à Meniaa, tandis qu’à Béni Abbess et à Tindouf, l’ONM s’attend à un temps couvert.