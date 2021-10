Météo : vents et pluies orageuses dans plusieurs wilayas

Les services de météo Algérie ont mis en garde, dans un bulletin météo, contre des vents violents et des soulèvements de sables dans plusieurs wilayas, notamment du sud du pays. Des pluies orageuses seront également au rendez-vous ce mercredi 20 octobre.

Dans sa carte de vigilance, météo Algérie a placé plusieurs wilayas du pays en vigilance jaune « vents violents ». Il s’agit de Ouargla, Illizi, Timimoune, Adrar, Bordj Badji Mokhtar. Les rafales devront également provoquer des soulèvements de sables dans ces wilayas.

Trois autres wilayas du sud du pays ont été placées en vigilance orange « pluies orageuses », indique encore la même source. Il s’agit de Illizi, Djanet et Tamanrasset.

Cette activité pluvio-orageuse sera accompagnée localement de chutes de grêle. Les Quantités attendues sont estimées entre 30 et 40 mm, pouvant dépasser localement 50 mm. La Validité du bulletin s’étalera de ce mercredi à 12 h 00 jusqu’au jeudi à 12 h 00.

Les températures attendues pour ce mercredi

Au nord du pays, plusieurs zones côtières seront également au rendez-vous avec des vents pouvant provoquer une agitation particulière de la mer. En effet, les régions côtières de Mostaganem, Ténés et Arzew ont été placées en vigilance jaune (vagues dangereuses).

Pour ce qui est des températures attendues pour cette journée du mercredi, l’Office de météorologie prévoit entre 22 et 27 degrés sur les régions côtières, de 16 à 24 degrés sur les régions intérieures et entre 23 et 38 sur les régions sahariennes.