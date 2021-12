Météo : vent violent sur plusieurs wilayas du nord du pays

Des vents forts, parfois en rafales, souffleront ce lundi 27 décembre sur presque la majorité des wilayas côtières, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Les services de Météo Algérie ont, en effet, placé pas moins d’une dizaine de wilayas côtières en vigilance jaune « vent violent ». Il s’agit des wilayas de Taref, Annaba, Skikda, Boumerdès, Jijel, Bejaia, Tizi Ouzou, Chlef, Oran, Ain Témouchent et Mostaganem.

La vitesse du vent attendu pour ce lundi, peut atteindre ou dépasser les 60 km/h en rafales, ce qui va engendrer l’agitation de la mer avec des vagues pouvant atteindre les 3 mètres de hauteur, et ce, jusqu’à l’aube de demain mardi.

Les prévisions météo de ce lundi 27 décembre

Concernant les prévisions météo attendues pour cette même journée, Météo Algérie prévoit des nuages bas, accompagnés de brouillard durant la matinée, sur les régions intérieures et les hauts plateaux.

Le temps sera ensuite clair avec quelques nuages passagers. À l’est du pays, quelques passages nuageux sont attendus durant la journée, indique encore Météo Algérie. Sur les régions sahariennes, le temps sera généralement clair à partiellement nuageux.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour la journée de ce lundi, météo Algérie prévoit entre 19 et 23 degrés sur les régions côtières, entre 12 et 22 degrés sur les régions intérieures et entre 20 et 29 degrés sur les régions sahariennes.