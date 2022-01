Météo : vents violents sur 9 wilayas du nord

Plusieurs wilayas du nord du pays, notamment de l’est et du centre, seront au rendez-vous ce mardi 4 janvier avec des rafales de « vents violents », indique une alerte de l’Office National de Météorologie (ONM).

Les 9 wilayas placées en vigilance jaune « vent violent » sur la carte de vigilance de Météo Algérie sont Alger, Tipasa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen et Oran.

Les rafales attendues peuvent atteindre ou dépasser les 60 km/h, et ce, à partir de 21 h 00 de ce mardi jusqu’à l’aube de demain mercredi, précise la même source.

Le brouillard persiste sur les régions du nord et de l’intérieur

Le brouillard qui a caractérisé les régions du nord et de l’intérieur du pays devra persister ce mardi. Dans ses prévisions, Météo Algérie prévoit pour cette matinée des bancs de brume et de brouillard locaux près des régions côtières et dans les vallées de l’intérieur.

Le ciel sera ensuite dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble de ces régions. Cependant, l’ONM indique que quelques bancs de brume et de brouillard peuvent persister localement près des régions côtières durant l’après-midi.

Sur les régions sahariennes, excepté quelques bancs de brume locaux en début de matinée sur le sud des oasis, le temps sera généralement dégagé durant l’après-midi.

Concernant les températures maximales attendues pour ce lundi, Météo Algérie prévoit un temps presque printanier avec 15 et 22 degrés sur les régions côtières, 14 à 24 degrés sur les régions intérieures et entre 19 et 27 degrés sur les régions sahariennes.