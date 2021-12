Météo : vent fort sur plusieurs régions côtières

Les services de l’Office national de météorologie ont mis en garde ce mercredi 29 décembre, contre des vents forts et des vagues dangereuses sur plusieurs wilayas et zones côtières. Sur le reste du territoire national, aucune vigilance n’a été signalée.

Trois wilayas de l’est du pays sont placées en vigilance jaune « vent violent », selon la carte de vigilance publiée par Météo Algérie. Il s’agit des wilayas de Skikda, Annaba et Taref.

La validité de l’alerte s’étalera de la matinée de ce mercredi jusqu’à l’aube de demain jeudi vers les environs de 03 h 00.

Plusieurs autres zones côtières sont également placées en vigilance jaune « vague dangereuse ». Il s’agit des côtes de Bouharoun, Alger, Dellys, Azefoune, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

La validité de cette alerte s’étalera de 06 h 00 de ce mercredi jusqu’à l’aube de demain jeudi à 03 h 00, précise encore la même source.

Les prévisions météo de ce mercredi

Pour ce qui est des prévisions météo pour cette journée, Météo Algérie prévoit quelques bancs de brume et nuages bas notamment sur les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux du centre et de l’est durant la matinée.

Durant l’après-midi, le ciel sera généralement dégagé. Sur les régions sahariennes, le ciel sera également généralement dégagé.

Les températures attendues pour ce mercredi 29 décembre seront entre 19 et 24 degrés sur les régions côtières, entre 15 et 22 degrés sur les régions intérieures et entre 20 et 28 degrés sur les régions sahariennes.