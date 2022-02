Météo : vent et soulèvement de sable dans plusieurs wilayas

Des vents forts souffleront ce mercredi 16 février 2022 sur plusieurs zones côtières et dans des wilayas du sud du pays. Les rafales attendues provoqueront l’agitation de la mer sur les côtes et le soulèvement de sable dans les régions sahariennes concernées.

Sur sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé 3 wilayas du sud du pays en « vigilance jaune vent et vent de sable ». Il s’agit des wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Adrar. La vitesse du vent peut dépasser les 50 km/h.

La validité de l’alerte s’étalera de 06 h 00 du matin jusqu’à la soirée de ce mercredi à minuit. Les rafales attendues provoqueront le soulèvement de sable ce qui entrainera une diminution de la visibilité.

Sur la bande côtière, l’ONM a également placé plusieurs zones en vigilance jaune « vent et vagues dangereuses ». La validité de l’alerte s’étalera de 06 h 00 du matin jusqu’à l’après-midi vers 15 h 00, ajoute la même source.

Les zones concernées sont les côtes de Ghazaouet, Béni Saf, Oran, Mostaganem, Arzew, Ténés, Bouharoune, Alger, Déllys, Azefoune, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

Les prévisions météo pour ce mercredi

Sur les régions de l’ouest et du centre, après la dissipation de quelques bancs de brume locaux en début de matinée sur les hauts plateaux, le ciel sera dégagé à peu nuageux.

À l’est du pays, Météo Algérie prévoit quelques passages nuageux avec quelques pluies résiduelles durant la matinée sur les régions côtières de l’extrême est, puis le ciel sera dégagé à peu nuageux.

Sur les régions sahariennes, le ciel sera voilé à localement nuageux avec possibilité de faibles pluies locales sur le Hoggar et le Tassili

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette journée, elles seront entre 16 et 22 degrés sur les régions côtières, entre 10 et 21 degrés sur les régions intérieures et de 17 à 33 degrés sur les régions sahariennes.